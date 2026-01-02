Taylor Swift és a felvidéki magyarok

Ödön bácsival a napokban különös dolog történt. Hallott egy új kifejezést. A hangzása zsongító, mesés, olyan, mintha Narnia vagy Gondor régi legendáiból származna. Mint valami cirkalmas írásokkal teli papírtekercs, amit gondosan őriznek a királyi palotában, és csak azon a bizonyos napon veszik elő, amikor a vár előtt álló legendás, ezeréves tölgyfa kinyílik, s meghozza a százévente egyszer kinyíló virágát.

A kifejezés így hangzik: Benes-dekrétum.

Ödön bácsi eddig erről nem hallott, mert se a kedvenc üvegvisszaváltós helyén, se a kedvenc ellenzéki csoportjában nem beszélnek erről. De Ödön bácsi sok mindenről nem hallott, sok olyan dolog van, ami nem jut el füléig. Többek közt nem hallott a Taylor Swift elleni netes hecckampányról sem, ami pedig – feltéve, ha hallott volna róla – kicsit megvilágítaná a Benes-dekrétum kifejezés hirtelen felbukkanásának miértjét az ő kis buborékjában. Az ő kis buborékjában, ami a sarki kisbolt üvegvisszaváltóját, a kedvenc ellenzéki Facebook-csoportját, valamint Arankát, a közös képviselőt jelenti, aki mindig rászól a fiatalokra, ha firkálnak a liftben, de legutóbb kivételt tett, ugyanis valaki kipingálta, nagy betűkkel, hogy O1G, mire Aranka ennyit mondott: Ez maradhat.

Szóval Ödön bácsinak fogalma sincs arról, hogy Taylor Swiftnek kemény kritikákkal kellett szembenézni a különféle nemzetközi netes fórumokon. Támadták őt mindenfélével, ezek közül van, ami kifejezetten abszurd, de olyasmivel is, hogy nem megértő, nem rendes, mert igazán megtehetné azt, hogy végre visszavonul. Már elég sikert learatott, elég sok turnét, díjat, aranylemezt bezsebelt, ideje lenne letenni a lantot, s átadni a terepet. Hogy kinek? Hát a következő generációnak.

Taylor Swift persze visszaszólt kritikusainak. Taylor Swift világossá tette, hogy nem hatják meg azok a kritikák, amelyek szerint ideje lenne eltűnnie a nyilvánosság elől. A popikon a The Late Show with Stephen Colbert vendégeként beszélt arról, mennyire fontos számára a tartósság, legyen szó karrierről, barátságokról vagy párkapcsolatokról. Az énekesnő elismerte, hogy míg sokan értékelik a hosszú távú sikert, mások szerint „túl sok” belőle, és szívesen látnák háttérbe vonulni. Swift azonban határozott volt: esze ágában sincs eltűnni, amit a közönség hangos tapsa is megerősített.