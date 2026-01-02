idezojelek
Vélemény

Taylor Swift és a felvidéki magyarok

Ödön bácsival a napokban különös dolog történt. Hallott egy új kifejezést. A hangzása zsongító, mesés, olyan, mintha Narnia vagy Gondor régi legendáiból származna.

Pozsonyi Ádám avatarja
Pozsonyi Ádám
Cikk kép: undefined
kommentBenes-dekrétumokhecckampány 2026. 01. 02. 5:44
Fotó: CHANDAN KHANNA
0

Ödön bácsival a napokban különös dolog történt. Hallott egy új kifejezést. A hangzása zsongító, mesés, olyan, mintha Narnia vagy Gondor régi legendáiból származna. Mint valami cirkalmas írásokkal teli papírtekercs, amit gondosan őriznek a királyi palotában, és csak azon a bizonyos napon veszik elő, amikor a vár előtt álló legendás, ezeréves tölgyfa kinyílik, s meghozza a százévente egyszer kinyíló virágát.

A kifejezés így hangzik: Benes-dekrétum.

Ödön bácsi eddig erről nem hallott, mert se a kedvenc üvegvisszaváltós helyén, se a kedvenc ellenzéki csoportjában nem beszélnek erről. De Ödön bácsi sok mindenről nem hallott, sok olyan dolog van, ami nem jut el füléig. Többek közt nem hallott a Taylor Swift elleni netes hecckampányról sem, ami pedig – feltéve, ha hallott volna róla – kicsit megvilágítaná a Benes-dekrétum kifejezés hirtelen felbukkanásának miértjét az ő kis buborékjában. Az ő kis buborékjában, ami a sarki kisbolt üvegvisszaváltóját, a kedvenc ellenzéki Facebook-csoportját, valamint Arankát, a közös képviselőt jelenti, aki mindig rászól a fiatalokra, ha firkálnak a liftben, de legutóbb kivételt tett, ugyanis valaki kipingálta, nagy betűkkel, hogy O1G, mire Aranka ennyit mondott: Ez maradhat.

Szóval Ödön bácsinak fogalma sincs arról, hogy Taylor Swiftnek kemény kritikákkal kellett szembenézni a különféle nemzetközi netes fórumokon. Támadták őt mindenfélével, ezek közül van, ami kifejezetten abszurd, de olyasmivel is, hogy nem megértő, nem rendes, mert igazán megtehetné azt, hogy végre visszavonul. Már elég sikert learatott, elég sok turnét, díjat, aranylemezt bezsebelt, ideje lenne letenni a lantot, s átadni a terepet. Hogy kinek? Hát a következő generációnak.

Taylor Swift persze visszaszólt kritikusainak. Taylor Swift világossá tette, hogy nem hatják meg azok a kritikák, amelyek szerint ideje lenne eltűnnie a nyilvánosság elől. A popikon a The Late Show with Stephen Colbert vendégeként beszélt arról, mennyire fontos számára a tartósság, legyen szó karrierről, barátságokról vagy párkapcsolatokról. Az énekesnő elismerte, hogy míg sokan értékelik a hosszú távú sikert, mások szerint „túl sok” belőle, és szívesen látnák háttérbe vonulni. Swift azonban határozott volt: esze ágában sincs eltűnni, amit a közönség hangos tapsa is megerősített.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amúgy az énekesnőt már érte online támadás azzal a váddal is, ami korunkban olyan, mint a Lola-T gyermekkorunk autós kártyájában. Hát persze, hogy a nácizás áldozata lett, aminél csak a genderfób és az iszlamofób az ütősebb. A kampány Taylor Swift új albumát próbálta szélsőjobboldali jelképekkel társítani. Több platformon, felhasználói fiókokon keresztül népszerűsítette a baloldali kritikákat. „A Gudea viselkedéselemző platform több mint 24 ezer posztot és 18 ezer fiókot vizsgált meg 14 platformon a megjelenést követő két hétben. A bejegyzések egy része azt állította, hogy Swift dalszövegei rejtett üzeneteket tartalmaznak, vagy hogy egy villám alakú nyaklánc a sztár merchkollekciójából az SS jelvényére emlékeztet. Noha ezek az állítások alaptalanok voltak, látványosan terjedtek: a fiókok 3,77 százaléka a diskurzus mintegy 28 százalékát generálta, és egyes időszakokban a posztok harmada botszerű aktivitásból származott.”

Ez már csak azért is muris, mert az énekesnő köztudottan a demokraták szekerét tolta, ezt soha nem is titkolta nyilatkozataiban, úgyhogy oka az egésznek csak az lehetett, ami a másik támadásnak is.

Cui prodest? – tehetné fel a kérdést Ödön bácsi, ha tudná kicsoda Taylor Swift, ha tudna latinul, olvasta volna Senecát, és a kedvenc ellenzéki Facebook-csoportján, meg Arankán kívül bárki más véleménye eljutna hozzá. Azoknak az érdeke ez, akiknek Taylor Swift útban van. A konkurenciának. Nem a kis mezei kommentelők találják ezt ki.

Az erkölcsi felbuzdulásokat mindig a konkurencia találja ki. Ahogy az eddig románozós-szlovákozós ellenzéki kisemberek, most meg hirtelen Benes-dekrétum-aggódók se maguktól találják ezt ki. Az egész Strompová asszonysággal kezdődött, ami szintén egy rejtély. Azt azért szeretném tudni, hogy vajon mi kényszerít egy Sárváron – tehát Magyarországon – élő, Felvidéken született nőt arra, hogy nevét továbbra is az erőszakos szlovákosítás egyik első fegyvereként alkalmazott, szlovák névátírásnak meghajolva használja, és magát ne Stromp Viktória néven nevezze, hanem Viktória Strompová, vagy Strompová Viktória néven jelenítse meg.

Hol voltatok, kedves tiszások, amikor Sebestyén Józsefet agyonverték? Egy szavatok sem volt!

Tizenhat éve él Magyarországon Viktória, és novemberben tette le az állampolgári esküt. Mert amúgy nem lehet jelölt. Strompová Viktória, a Tisza Párt jelöltje üzent Lázár Jánosnak: „Sajnálom önt! Azért, mert ön számára idegen hangzású a nevem, éppen olyan magyar vagyok, mint ön vagy bárki más, aki magyarul álmodik.”

Érdekes, ha egy punkzenekarnak azt a nevet adják, hogy italo disco, akkor lehet, sokan félreértik, és azt hiszik, hogy az egy diszkócsapat. Mert a nevek jelentenek valamit...

Most azonban – így év végére – mégiscsak van miért örülni. Ödön bácsi, aki eddig őrjöngve kommentelgette egy határon túlinak, hogy te román vagy, ott szavazz, ahol adózol, most hirtelen hazafivá szittyul, és követeli a Benes-dekrétumok eltörlését és a Szlovákia elleni kemény fellépést.

Miért most? Ez itt a kérdés.  Ödön most azért beszél erről, mert Magyar Péter erről beszél. S Magyar Péter miért beszél most erről? Mert Szlovákia az – mármint Magyarország mellett –, amely szembemegy Brüsszellel. A magyar és szlovák együttműködés ugyanis jelenleg blokkolja a birodalmi célokat. Peti – mint brüsszelita – ezért hazafiult meg hirtelen, ezért határontúlizik, s Ödön bá ezért írja le az eddig sosem hallott különös szót: Benes-dekrétum.

Reméljük, van annyira ügyes, hogy visszamegy a posztjai közt fél évvel, s kitörli a „Te nem vagy magyar, ha nem itt adózol” pattogását.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu