A hír szerint a brüsszeli ötlet „elegáns megoldásként” merült fel arra a régóta húzódó konfliktusra, amely Ankara és Washington között alakult ki a török SZ–400-beszerzés miatt. Az Egyesült Államok ugyanis rendkívül elégedetlen, amiért egy NATO-szövetséges orosz fegyverrendszert vásárolt, írja az Origo.
Brüsszel újabb elképesztő ötlettel állt elő: orosz SZ–400-asokat vásárolna Ankarától Ukrajna számára
Az Európai Unió vezetésében ismét egy meghökkentő terv körvonalazódik: brüsszeli körökben arról tárgyalnak, hogy az EU megvenné Törökországtól az orosz gyártmányú SZ–400-as légvédelmi rendszereket, majd azokat továbbadná Ukrajnának – erről számolt be a RIA Novosztyinak egy diplomáciai forrás.
Brüsszel fizetne, Ukrajna kapná a fegyvert
A források szerint az EU kész lenne közös, Ukrajna katonai támogatására elkülönített pénzből kifizetni a török rendszer árát.
Valamit úgyis vásárolni kell a közös alapból
– fogalmazott a diplomata, aki szerint az üzlet több szereplőnek is előnyös lehet.
Törökország visszatérhetne az F–35-tárgyalásokhoz
A forrás úgy látja, hogy az SZ–400-asok eladása segítené Törökországot abban, hogy rendezze viszonyát Washingtonnal és újraindulhassanak a tárgyalások az F–35-ös vadászgépek beszerzéséről. Az Egyesült Államok ugyanis 2019-ben kizárta Ankarát a programból, miután a törökök mégis megvették az orosz légvédelmi rendszert, és a CAATSA-szankciók keretében korlátozásokat is bevezettek török védelmi vezetőkkel szemben.
Donald Trump amerikai elnök szeptemberben úgy fogalmazott: az Egyesült Államok akár át is adhatja Törökországnak az F–35-ösöket, „ha Erdogan tesz valamit cserébe” Washingtonnak.
Törökország még 2017-ben írt alá szerződést Moszkvával egy teljes SZ–400 ezred megvásárlásáról, mintegy 2,5 milliárd dollár értékben. A rendszereket 2019 nyarán és őszén szállították le. Washington akkor is nyomást gyakorolt Ankarára, hogy inkább az amerikai Patriot rendszert vásárolja meg – sikertelenül.
Az amerikai visszavágás nem maradt el: Ankara kiesett az F–35-programból, és Washington a közös projekt nyolc résztvevője helyett már csak a hét megmaradt partnerrel (Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia, Ausztrália, Dánia, Kanada, Norvégia) folytatta tovább a programot.
A hírforrás szerint Brüsszel számára az ügy presztízskérdés is lehet: ha megvásárolják a török SZ–400-asokat, az EU „mecénásként”, jelenhet meg Ukrajna előtt. Az elképzelés pedig újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel minden lehetséges eszközt megvizsgál Ukrajna további fegyveres támogatásához vagyis a háború folytatásához.
Borítókép: Egy orosz Sz–400 Triumph légvédelmi rakétarendszer Moszkvában (Fotó: AFP/KIrill Kudryavtsev)
