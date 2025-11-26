OroszországUkrajnaAntónio CostaTrump

Brüsszel háborús lázban ég, ez a következő lépés Ukrajna felé

António Costa szerint az EU továbbra is nyomást gyakorol Oroszországra, és minden eszközzel támogatja Ukrajnát. Amíg Donald Trump leállítaná a vérontást az orosz–ukrán háborúban, Brüsszel nem száll le a háborús vonatról.

Kozma Zoltán
2025. 11. 26. 7:26
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP)
Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy folytassa a nyomásgyakorlást Oroszországra, és minden téren támogassa Ukrajnát – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke a „hajlandók koalíciója” elnevezésű csoport legutóbbi találkozója után. Costa nyilatkozata a jelenlegi békefolyamat kulcsfontosságú pillanatában hangzott el. Miközben Trump békét teremtene, Brüsszel továbbra is háborús pszichózisban szenved.

António Costa megerősítette Brüsszel elkötelezettségét Ukrajna mellett. Fotó: AFP

A portugál politikus november 25-én tett közzé üzenetet az X platformon. Costa hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter megosztotta vele a legfrissebb információkat a béketárgyalásokról. 

Az EU szemszögéből nézve megbeszéléseink – különösen azok, amelyeket tegnap Luandában tartottunk – megerősítik elkötelezettségünket arra, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és támogassuk Ukrajnát – politikailag, gazdaságilag és katonailag

 – idézte a saját szavait Costa.

 

Brüsszel mindent megtesz Ukrajnáért

Ez a nyilatkozat különösen jelentős a háborúban, amikor a nemzetközi közösség egyre nagyobb nyomást helyez a felekre egy tartós tűzszünet érdekében. Costa szavai összhangban állnak az Európai Unió korábbi álláspontjával, amely szerint a szankciók fenntartása és a katonai segélyek növelése elengedhetetlen Ukrajna függetlenségének védelméhez. Brüsszel folytatná a háborút.

 

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

