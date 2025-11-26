Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy folytassa a nyomásgyakorlást Oroszországra, és minden téren támogassa Ukrajnát – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke a „hajlandók koalíciója” elnevezésű csoport legutóbbi találkozója után. Costa nyilatkozata a jelenlegi békefolyamat kulcsfontosságú pillanatában hangzott el. Miközben Trump békét teremtene, Brüsszel továbbra is háborús pszichózisban szenved.
A portugál politikus november 25-én tett közzé üzenetet az X platformon. Costa hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter megosztotta vele a legfrissebb információkat a béketárgyalásokról.
Az EU szemszögéből nézve megbeszéléseink – különösen azok, amelyeket tegnap Luandában tartottunk – megerősítik elkötelezettségünket arra, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és támogassuk Ukrajnát – politikailag, gazdaságilag és katonailag
– idézte a saját szavait Costa.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!