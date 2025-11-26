Olaszországrabbörtönafrikaimigránsbűncselekmény

Ellepték a kiskorú migránsok az olasz börtönöket

Az észak-afrikai bevándorlók miatt kénytelen Olaszország bővíteni a fogvatartási intézményeit. A bűncselekmények felét felnőtt kísérő nélkül érkezett migránsok követik el. Megdöbbentő szexuális erőszakhullám lepte el a dél-európai országot. Legutóbb egy 18 éves lányt a 24 éves barátja előtt egymás után erőszakolták meg a migránsok.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 26. 6:46
Elszabadult a migránsbűnözés Olaszországban (Fotó: AFP)
Elszabadult a migránsbűnözés Olaszországban (Fotó: AFP)
Drámaian magas a kiskorú észak-afrikai bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma Olaszországban. A kiskorúak börtönébe kerülő fiatalok fele külföldi, szinte kivétel nélkül a Földközi–tengeren keresztül felnőtt kíséret nélkül érkezett migráns. 

A migránsok miatt félelemben élnek az olaszok (Fotó: AFP)
A migránsok miatt félelemben élnek az olaszok (Fotó: AFP)

A világjárvány vége óta példátlanul elszabadult az erőszak a dél-európai országban, de a legnagyobb problémát a szülők nélküli afrikai fiatalok jelentik. 

Az olasz rendfenntartás intézmények gyakorlatilag képtelenek a megemelkedett számú bűnöző befogadására. Az elemzések is azt mutatják, hogy a börtönök telezsúfoltak és alkalmatlanok ennyi ember elhelyezésére. 

Az olasz belügyminisztérium négy új börtön létrehozása mellett döntött, további ötben pedig felújítási munkálatokat indítottak el. 

Kétségtelen, hogy az afrikai országokból szülői kíséret nélkül érkezett fiatalok könnyebben kerülnek a bűnbandák hálójába.

 Sokan közülük kábítószer-kereskedelem, lopás, késelés miatt kerülnek a rácsok mögé. Gyakran mentális, pszichés zavarokkal küzdenek és életükből hiányzik a családi támogatás, a védelem. Az önkormányzatoknak tehát nemcsak óriási terhet jelent befogadásuk és elhelyezésük, hanem az adott település közbiztonságát is fenyegetik. 

Kitoloncolásuk lehetetlen, a társadalomba való integrálásuk nagyon nehéz. 

Nemcsak a kiskorú, hanem a felnőtt migránsok is komoly problémát jelentenek a közbiztonság szempontjából. A felnőtt börtönökben fogva tartott rabok 32 százaléka külföldi, ez közel húszezer személyt jelent. Mára már közismert milyen embertelen körülmények és zsúfoltság uralja az olasz börtönöket, melyekben nyaranként rendszeresek a lázadások. 

Az olasz városok közbiztonsága jelentősen leromlott az illegális migráció miatt. 

A legfrissebb híradások arról számolnak be, hogy a fővárosban brutális szexuális erőszakot követtek el marokkói férfiak egy olasz lányon. Az olasz pár egy autóban tartózkodott, amikor egy marokkói férfiakból álló csoport körbevette őket. 

Betörték a jármű ablakát, majd a 18 éves lányt a 24 éves barátja előtt egymás után erőszakolták meg a migránsok.

 De nem ez volt a napokban közzétett egyedüli eset. Egy 53 éves olasz nőt a kora reggeli órákban egy parkban erőszakolt meg egy gambiai migráns Varese közelében. A későbbi kivizsgálások során kiderült, hogy a férfi ismert volt a hatóságok előtt kábítószer-kereskedés és fogyasztás miatt. 

Borítókép: Elszabadult a migránsbűnözés Olaszországban (Fotó: AFP)

