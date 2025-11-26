Ellepték a kiskorú migránsok az olasz börtönöket

Drámaian magas a kiskorú észak-afrikai bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma Olaszországban. A kiskorúak börtönébe kerülő fiatalok fele külföldi, szinte kivétel nélkül a Földközi–tengeren keresztül felnőtt kíséret nélkül érkezett migráns.

A migránsok miatt félelemben élnek az olaszok (Fotó: AFP)

A világjárvány vége óta példátlanul elszabadult az erőszak a dél-európai országban, de a legnagyobb problémát a szülők nélküli afrikai fiatalok jelentik.

Az olasz rendfenntartás intézmények gyakorlatilag képtelenek a megemelkedett számú bűnöző befogadására. Az elemzések is azt mutatják, hogy a börtönök telezsúfoltak és alkalmatlanok ennyi ember elhelyezésére.

Az olasz belügyminisztérium négy új börtön létrehozása mellett döntött, további ötben pedig felújítási munkálatokat indítottak el.