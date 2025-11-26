OroszországPutyinZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Trump közölte az orosz-ukrán háború befejezésének határidejét

Kijev és Washington „közös megértésre” jutott Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketervének átdolgozott változatáról – jelentette be kedden Ukrajna, miközben az amerikai elnök különleges követe, Steve Witkoff a jövő héten Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinnal tárgyalni. A Fehér Ház szerint a megállapodás területi engedményeket tartalmaz „mindkét oldalon”, Zelenszkij azonban továbbra is Putyin területi követeléseit nevezte a béke fő akadályának. Az eredeti tervet a genfi tárgyalásokon jelentősen módosították, miután Ukrajna és az európai szövetségesek is élesen bírálták. Trump elmondta, hogy mi a háború befejezésének határideje. A háborúpárti Európa kilúgozná a béketervet.

Kozma Zoltán
2025. 11. 26. 6:18
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Ukrajna bejelentette, hogy „közös megértésre” jutott az Egyesült Államokkal egy békemegállapodásról, amelynek célja az Oroszországgal folytatott háború lezárása. A javaslat egy 28 pontból álló tervre épül, amelyet az Egyesült Államok a múlt héten mutatott be Kijevnek, és amelyet amerikai és ukrán tisztviselők a hétvégi genfi tárgyalások során finomítottak. Az amerikai elnök, Donald Trump közösségi médiás bejegyzésében azt írta, hogy az eredeti tervet „finomhangolták, mindkét oldal további javaslataival”. 

Trump leállítaná a vérontást (Fotó: AFP)
Trump leállítaná a vérontást (Fotó: AFP)

Hozzátette, hogy utasította különleges követét, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában a jövő héten, miközben Dan Driscoll hadseregminisztertől azt várja, hogy ezen a héten ukrán vezetőkkel tárgyaljon.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kedden azt nyilatkozta, hogy kész találkozni Trump-pal a nyitott „érzékeny pontok” megvitatására, és hivatala azt célozza, hogy ez a találkozó a hónap végéig megtörténjen.

Számítok az amerikai oldal további aktív együttműködésére és Donald Trump elnökre. Sok függ Amerikától, mert Oroszország a legnagyobb figyelmet az amerikai erőre fordítja

 – mondta Zelenszkij.

Trump elmondta, hogy mikor érhet véget az orosz-ukrán háború

Egy nappal korábban Zelenszkij közölte, hogy a 28 pontból álló tervet lefaragták, néhány rendelkezést eltávolítottak belőle.

Trump közösségi médiás üzenetében azt írta, hogy várja a találkozót Zelenszkij és Putyin elnökökkel „hamarosan, de CSAK AKKOR, ha a háborút lezáró megállapodás VÉGLEGES, vagy annak végső szakaszában van”.

Az elnök később újságíróknak azt mondta, hogy a megállapodás földterületek átadását foglalja magában „mindkét irányban”, valamint a határ „feltakarítását”. Trump hozzátette, hogy nem adott határidőt egyik oldalnak sem a megállapodás elfogadására, mondván: 

Nekem a határidő az, amikor ez véget ér.

Mi az orosz válasz a békejavaslatra?

A Kreml korábban azt közölte, hogy Oroszországot még nem vonták be az új tervezet kidolgozásába, és figyelmeztetett arra, hogy esetleg nem fogadja el a múlt heti terv módosításait. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Moszkva támogatta az eredeti amerikai keretet, de a helyzet „alapvetően más” lenne, ha jelentős változásokon esne át. 

Kedd reggelig a Kreml nem kapta meg az új terv másolatát

 – mondta Lavrov, aki azzal vádolta Európát, hogy aláássa az amerikai békejavaslatot.

Az amerikai tisztviselők nyilvánosan nem foglalkoztak Oroszország aggályaival, bár Driscoll és orosz képviselők hétfőn és kedden Abu Dzabiban tartottak találkozókat. Több olyan kérdés, amelyben Oroszország és Ukrajna mélyen megosztott, eddig állítólag megoldatlan maradt, beleértve Kijev biztonsági garanciáit és több kelet-ukrajnai régió feletti ellenőrzést, ahol harcok folynak.

A Fehér Ház viszonylagos optimizmusával ellentétben az európai vezetők kételkednek abban, hogy közel négy év háború után a béke elérhető közelségbe került. 

Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, hogy „nem lát orosz akaratot a tűzszünetre”, míg a Downing Street figyelmeztetett: „sok út van még előtte – nehéz út előtt állunk”. 

Kedd délután Macron és Keir Starmer brit miniszterelnök vezetésével ülésezett a úgynevezett „hajlandók koalíciója” is.

Putyin azt mondta, hogy az eredeti tervezet „alapot” képezhet egy megállapodáshoz, Zelenszkij pedig úgy válaszolt, hogy Ukrajnának választania kell az Egyesült Államok mint partner megtartása és a „méltóság” között. Az európai vezetők több elemen is ellenálltak a javaslatnak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

