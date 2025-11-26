Trump közölte az orosz-ukrán háború befejezésének határidejét

Ukrajna bejelentette, hogy „közös megértésre” jutott az Egyesült Államokkal egy békemegállapodásról, amelynek célja az Oroszországgal folytatott háború lezárása. A javaslat egy 28 pontból álló tervre épül, amelyet az Egyesült Államok a múlt héten mutatott be Kijevnek, és amelyet amerikai és ukrán tisztviselők a hétvégi genfi tárgyalások során finomítottak. Az amerikai elnök, Donald Trump közösségi médiás bejegyzésében azt írta, hogy az eredeti tervet „finomhangolták, mindkét oldal további javaslataival”.
Hozzátette, hogy utasította különleges követét, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában a jövő héten, miközben Dan Driscoll hadseregminisztertől azt várja, hogy ezen a héten ukrán vezetőkkel tárgyaljon.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kedden azt nyilatkozta, hogy kész találkozni Trump-pal a nyitott „érzékeny pontok” megvitatására, és hivatala azt célozza, hogy ez a találkozó a hónap végéig megtörténjen.
Számítok az amerikai oldal további aktív együttműködésére és Donald Trump elnökre. Sok függ Amerikától, mert Oroszország a legnagyobb figyelmet az amerikai erőre fordítja
– mondta Zelenszkij.
Trump elmondta, hogy mikor érhet véget az orosz-ukrán háború
Egy nappal korábban Zelenszkij közölte, hogy a 28 pontból álló tervet lefaragták, néhány rendelkezést eltávolítottak belőle.
Trump közösségi médiás üzenetében azt írta, hogy várja a találkozót Zelenszkij és Putyin elnökökkel „hamarosan, de CSAK AKKOR, ha a háborút lezáró megállapodás VÉGLEGES, vagy annak végső szakaszában van”.
Az elnök később újságíróknak azt mondta, hogy a megállapodás földterületek átadását foglalja magában „mindkét irányban”, valamint a határ „feltakarítását”. Trump hozzátette, hogy nem adott határidőt egyik oldalnak sem a megállapodás elfogadására, mondván:
Nekem a határidő az, amikor ez véget ér.
Mi az orosz válasz a békejavaslatra?
A Kreml korábban azt közölte, hogy Oroszországot még nem vonták be az új tervezet kidolgozásába, és figyelmeztetett arra, hogy esetleg nem fogadja el a múlt heti terv módosításait. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Moszkva támogatta az eredeti amerikai keretet, de a helyzet „alapvetően más” lenne, ha jelentős változásokon esne át.
Kedd reggelig a Kreml nem kapta meg az új terv másolatát
– mondta Lavrov, aki azzal vádolta Európát, hogy aláássa az amerikai békejavaslatot.
