Trump közölte az orosz-ukrán háború befejezésének határidejét

Ukrajna bejelentette, hogy „közös megértésre” jutott az Egyesült Államokkal egy békemegállapodásról, amelynek célja az Oroszországgal folytatott háború lezárása. A javaslat egy 28 pontból álló tervre épül, amelyet az Egyesült Államok a múlt héten mutatott be Kijevnek, és amelyet amerikai és ukrán tisztviselők a hétvégi genfi tárgyalások során finomítottak. Az amerikai elnök, Donald Trump közösségi médiás bejegyzésében azt írta, hogy az eredeti tervet „finomhangolták, mindkét oldal további javaslataival”.

Trump leállítaná a vérontást (Fotó: AFP)

Hozzátette, hogy utasította különleges követét, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában a jövő héten, miközben Dan Driscoll hadseregminisztertől azt várja, hogy ezen a héten ukrán vezetőkkel tárgyaljon.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kedden azt nyilatkozta, hogy kész találkozni Trump-pal a nyitott „érzékeny pontok” megvitatására, és hivatala azt célozza, hogy ez a találkozó a hónap végéig megtörténjen.

Számítok az amerikai oldal további aktív együttműködésére és Donald Trump elnökre. Sok függ Amerikától, mert Oroszország a legnagyobb figyelmet az amerikai erőre fordítja

– mondta Zelenszkij.

Trump elmondta, hogy mikor érhet véget az orosz-ukrán háború

Egy nappal korábban Zelenszkij közölte, hogy a 28 pontból álló tervet lefaragták, néhány rendelkezést eltávolítottak belőle.

Trump közösségi médiás üzenetében azt írta, hogy várja a találkozót Zelenszkij és Putyin elnökökkel „hamarosan, de CSAK AKKOR, ha a háborút lezáró megállapodás VÉGLEGES, vagy annak végső szakaszában van”.

Az elnök később újságíróknak azt mondta, hogy a megállapodás földterületek átadását foglalja magában „mindkét irányban”, valamint a határ „feltakarítását”. Trump hozzátette, hogy nem adott határidőt egyik oldalnak sem a megállapodás elfogadására, mondván:

Nekem a határidő az, amikor ez véget ér.

Mi az orosz válasz a békejavaslatra?

A Kreml korábban azt közölte, hogy Oroszországot még nem vonták be az új tervezet kidolgozásába, és figyelmeztetett arra, hogy esetleg nem fogadja el a múlt heti terv módosításait. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Moszkva támogatta az eredeti amerikai keretet, de a helyzet „alapvetően más” lenne, ha jelentős változásokon esne át.

Kedd reggelig a Kreml nem kapta meg az új terv másolatát

– mondta Lavrov, aki azzal vádolta Európát, hogy aláássa az amerikai békejavaslatot.