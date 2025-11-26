Macronorosz vagyonUkrajnaFranciaországukrajna támogatásfrancia elnök

Macron újabb kockázatos diplomáciai akcióba kezdett

Macron ezúttal az orosz vagyonok felhasználását erőlteti Ukrajna finanszírozására, méghozzá úgy, hogy közben „nemzetközi jogot tiszteletben tartó” békéről beszél. A francia elnök keddi bejelentése ismét rámutat: Párizs a konfliktus megoldásának hangadójaként kíván fellépni, miközben az európai államok között korántsem alakult ki egység a befagyasztott orosz vagyonok sorsáról.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 6:29
Macron újabb kockázatos diplomáciai akcióba kezdett Forrás: AFP
Emmanuel Macron a „hajlandók koalíciója” ülése után közölte, hogy Franciaország más EU-tagállamokkal együtt dolgozik azon, miként használhatnák fel a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna pénzügyi támogatására. Bár részleteket nem árult el, azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának „komoly” és „a nemzetközi jogot tiszteletben tartó” békére van szüksége – miközben éppen egy sokak által vitatott jogi kérdés, az orosz vagyonok felhasználása áll a középpontban.

Macron újabb kockázatos diplomáciai akcióba kezdett – ezúttal az orosz vagyonok felhasználását erőlteti Ukrajna finanszírozására
Macron újabb kockázatos diplomáciai akcióba kezdett – ezúttal az orosz vagyonok felhasználását erőlteti Ukrajna finanszírozására Fotó: AFP

Macron: munkacsoportot hozunk létre

A francia elnök arról is beszélt, hogy a koalíció – Franciaország és Nagy-Britannia vezetésével – munkacsoportot hoz létre. Ebben Törökország, valamint most először az Egyesült Államok is aktív szerepet vállal majd. A feladat: egy olyan biztonsági garanciarendszer kidolgozása Ukrajnának, amelyet a háborút lezáró békemegállapodás után léptetnének életbe – írja a Reuters.

Az elkövetkező napokban véglegesítjük az egyes felek hozzájárulásait és ezeket a biztonsági garanciákat. Ez elengedhetetlen az ukránok számára, elengedhetetlen a hiteles béke megkötéséhez és az Oroszországra gyakorolt nyomás fenntartásához

– fogalmazott Macron, ismét megerősítve, hogy a nyomásgyakorlás szerinte továbbra is kulcselem. 

Mindeközben Kijev kedden jelezte: támogatja a készülő békeszerződés kereteit, de hangsúlyozta, hogy a legérzékenyebb kérdéseket Volodimir Zelenszkij elnök és Donald Trump amerikai elnök személyes találkozóján kell rendezni. A nyilatkozatokból egyértelmű, hogy Ukrajna a nagyhatalmi alku szintjén látja a megállapodás esélyét.

A párizsi vezetés egyre nyíltabban számol Európa keleti határainak bizonytalanságával
A francia elnök külön kitért a befagyasztott orosz vagyonokra is Fotó: AFP

A francia elnök külön kitért a befagyasztott orosz vagyonokra is. Mint mondta: 

Az elkövetkező napokban véglegesítjük ezt a kérdést, együttműködve az összes érintett európai országgal, és természetesen az Európai Unióval és az Európai Bizottsággal is, olyan megoldást keresve, amely biztosítja a finanszírozást, átláthatóságot biztosít Ukrajnának és fenntartja ezt a nyomást.

Macron szavai arra utalnak, hogy Párizs számára stratégiai fontosságú az ukrajnai finanszírozás kérdése – még akkor is, ha az orosz vagyonok felhasználása jelentős vitákat generál Európában

Bár a francia elnök a nemzetközi jog tiszteletéről beszél, továbbra sem világos, milyen jogi konstrukciót készülnek elfogadni.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

