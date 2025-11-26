Emmanuel Macron a „hajlandók koalíciója” ülése után közölte, hogy Franciaország más EU-tagállamokkal együtt dolgozik azon, miként használhatnák fel a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna pénzügyi támogatására. Bár részleteket nem árult el, azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának „komoly” és „a nemzetközi jogot tiszteletben tartó” békére van szüksége – miközben éppen egy sokak által vitatott jogi kérdés, az orosz vagyonok felhasználása áll a középpontban.

Macron újabb kockázatos diplomáciai akcióba kezdett – ezúttal az orosz vagyonok felhasználását erőlteti Ukrajna finanszírozására Fotó: AFP

Macron: munkacsoportot hozunk létre

A francia elnök arról is beszélt, hogy a koalíció – Franciaország és Nagy-Britannia vezetésével – munkacsoportot hoz létre. Ebben Törökország, valamint most először az Egyesült Államok is aktív szerepet vállal majd. A feladat: egy olyan biztonsági garanciarendszer kidolgozása Ukrajnának, amelyet a háborút lezáró békemegállapodás után léptetnének életbe – írja a Reuters.