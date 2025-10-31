A békekísérletek akadálya a „hajlandóak koalíciója”, akik másokat küldenek a halálba

– Miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást is támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban

A kormányfő szerint aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét.

Véleménye szerint ma az amerikai elnök békekísérleteinek legfontosabb akadálya az európai országok azon csoportja, amely magát a hajlandók koalíciójának nevezi.

Hajlandók másokat háborúba küldeni, hogy meghaljanak, mert ők még nem mennek, még csak fegyverkeznek

– mutatott rá Orbán Viktor, aki azzal folytatta, ma az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között lényegi ellentmondás van a háború lezárásának mikéntjét illetően, de ezt nem vallják be, mert nem akarnak egy transzatlanti konfliktust. – Csak mondunk mindenfélét, majd mást teszünk – fűzte hozzá.