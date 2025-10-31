Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Orbán ViktorEurópai Unióháborúpénzakadály

A békekísérletek akadálya a „hajlandóak koalíciója”, akik másokat küldenek a halálba

Orbán Viktor szerint aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja.

2025. 10. 31. 9:15
– Miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást is támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában. 

Orbán Viktor a Kossuth rádióban

A kormányfő szerint aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét.

Véleménye szerint ma az amerikai elnök békekísérleteinek legfontosabb akadálya az európai országok azon csoportja, amely magát a hajlandók koalíciójának nevezi.

 Hajlandók másokat háborúba küldeni, hogy meghaljanak, mert ők még nem mennek, még csak fegyverkeznek

mutatott rá Orbán Viktor, aki azzal folytatta, ma az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között lényegi ellentmondás van a háború lezárásának mikéntjét illetően, de ezt nem vallják be, mert nem akarnak egy transzatlanti konfliktust. – Csak mondunk mindenfélét, majd mást teszünk – fűzte hozzá. 


Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor: Aki békét akar, az békét teremt!

