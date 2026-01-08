A baloldali gazdaságpolitika vége mindig ugyanaz: adót emelnek és elveszik a pénzedet + videó

„Valahogy a baloldali gazdaságpolitika vége mindig ugyanaz: adót emelnek és elveszik a pénzedet” – közölte legfrissebb közösségi médiás videójához írt ajánlójában Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza megszorítócsomagja ugyanezt a baloldali gazdaságpolitikai elvet követi.

Menczer rámutatott: a magyar emberek előtt két választás van.

Azt is lehetne mondani, hogy egy brüsszeli út és magyar út, meg azt is lehetne mondani, hogy egy nemzeti, patrióta gazdaságpolitika, ezt képviseljük mi, meg a baloldali gazdaságpolitika. És ezek ugyanazok az emberek. Kéri Lászlótól kezdve Petschnig Mária Zitán keresztül Bokros Lajossal bezárólag. Ezek ugyanazok az emberek, akik korábban is a baloldali gazdaságpolitikát irányították

– emelte ki a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás szerint a baloldali gazdaságpolitika mindig arról szól, hogy a baloldali politikusok azt mondják, elveszik a pénzt az emberektől, mert az jobb helyen van náluk, és ők tudják, hogy mire kell felhasználni. „Ez esetünkben az lenne, hogy elküldik Ukrajnába, eltörlik a bankadót, a multiadót, a rezsicsökkentést, és ezeknek a nagy vállalkozásoknak, bankoknak, multiknak, energiacégeknek odaadják a pénzt, meg odaadják Brüsszelnek és Ukrajnának, elveszik a magyar emberek pénzét, és újraosztják, de az újraosztás mindig úgy sikerül, hogy az a magyar embereknek rossz” – fejtette ki a kormánypárti politikus.

Ezzel szemben van a magyar út, a nemzeti, patrióta gazdaságpolitika. Mi azt mondjuk, hogy a magyarok pénzét nem küldjük a háborúba, Ukrajnának, hanem odaadjuk a magyar családoknak, a magyar nyugdíjasoknak, adókedvezmény formájában a magyar fiataloknak, és otthagyjuk náluk, és békén hagyjuk őket. Ők tudják, hogyazt a pénzt mire kell fordítani. Ebből kell és ebből lehet választani

– zárta nyilatkozatát Menczer Tamás.