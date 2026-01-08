Nagy bejelentést tett Menczer Tamás, hatalmas fejlesztés érkezik a Dunakanyarba + videó

Pilisvörösváron 250 millió forintnyi fejlesztést terveznek – jelentette be a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és a térség országgyűlési képviselője a településen csütörtökön. Menczer Tamás a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium felújításának átadóünnepségén azt mondta, a pilisvörösváriak azzal keresték meg, hogy segítsen még támogatásokat szerezni, a további fejlesztésekre ugyanis 250 millió forintra lenne szüksége a városnak.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Kifejtette: a 10-es főút és az úttörőház kereszteződésében szükség van egy jelzőlámpás gyalogátkelőhelyre, ami 75 millió forint, a 10-es főút és a Bartók Béla utca kereszteződésében szintén szükséges egy zebra és egy kerékpáros átvezető, ami több mint 21 millió forint költségigényű. – Szükség lenne továbbá egy kardiológiai ultrahangra az egészségházba, ami 25 millió forint, és a Búcsú téren egy játszótérre is. Ide elég komoly közparkot álmodott meg a polgármester úr, amihez 130 millió forintra lenne szükség – fogalmazott a kommunikációs igazgató, jelezve:

a tervezett fejlesztések értéke összességében több mint 250 millió forint.

Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta azt is, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumot érintően 100 millió forintnyi fejlesztést adtak át. Megépült 50 millióból négy modern kollégiumi szoba, és a színházterem tetőszerkezetét másik 50 millióból felújították. Hangsúlyozta: a pilisvörösváriak által jelzett további fejlesztések megvalósításán dolgozik, és bízik benne, hogy néhány héten belül egy nyílt helyi fórum keretein belül be is számolhat majd ezekről.

Szinte mindenhol történt már energetikai beruházás

Beszédet mondott Soltész Miklós is, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is, aki emlékeztetett: a német nemzetiségi támogatások 20 ezer diák nevelését, oktatását szolgálják, és a 2024-2025-ös tanévben erre a magyar kormány 163 milliárd forintot fordított. Arról beszélt, hogy több mint 500 intézményben zajlik Magyarországon német nemzetiségi oktatás, 77-ben az országos német nemzetiségi önkormányzatok vagy helyi szervezetek fenntartásában.

„Nincs olyan intézmény ezek között szerte az országban, a legkisebb falutól egészen Pilisvörösvárig, amelyikben az elmúlt évek során energetikai vagy bármilyen más beruházás ne valósult volna meg”

– hívta fel a figyelmet.