Pénteken a kezdetben nagyrészt derült északkeleti, keleti országrészben is erősen megnövekszik a felhőzet és nyugat felől egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati országrészben nagyobb területen van esély akár intenzív ónos esőre, megélénkül a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 12 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva várhatók az alacsonyabb értékek.
Kemény fagyokkal köszönt ránk a hétvége + térkép
Akár mínusz 12 foknál is hidegebb éjszakai fagyok várhatók a hétvégén, és nappal is országos fagyra kell készülni. Pénteken a délnyugati országrészben nagyobb területen lehet intenzív ónos eső, majd szombatra megszűnik a csapadék. A szél szombaton és vasárnap is erős, néhol viharos lesz, ami a Dunántúlon és a Bodrogközben hófúvásokat okozhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Szombaton általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat.
További Belföld híreink
Reggel általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol csak átmenetileg is felszakadozik a felhőzet, ott több fokkal hidegebb lesz. Kora délután mínusz 8 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.
További Belföld híreink
Vasárnap közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást, elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, a szél elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 4 fok között várható.
További Belföld híreink
A tél legkeményebb időszaka jön
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelő formájában + videó
A program 15 éve segíti a kistelepülésen élőket.
Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép
Meg tükörjég. Egyébként már most több vármegyében is narancssárga riasztás van érvényben.
Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány
Péntekre virradóan akár mínusz 20 Celsius-fok hideg is lehet.
Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak
Meleg várótermekkel készülnek a fagyos időjárásra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelő formájában + videó
A program 15 éve segíti a kistelepülésen élőket.
Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép
Meg tükörjég. Egyébként már most több vármegyében is narancssárga riasztás van érvényben.
Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány
Péntekre virradóan akár mínusz 20 Celsius-fok hideg is lehet.
Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak
Meleg várótermekkel készülnek a fagyos időjárásra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!