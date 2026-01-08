havazáshőmérsékletónos esőszél

Kemény fagyokkal köszönt ránk a hétvége + térkép

Akár mínusz 12 foknál is hidegebb éjszakai fagyok várhatók a hétvégén, és nappal is országos fagyra kell készülni. Pénteken a délnyugati országrészben nagyobb területen lehet intenzív ónos eső, majd szombatra megszűnik a csapadék. A szél szombaton és vasárnap is erős, néhol viharos lesz, ami a Dunántúlon és a Bodrogközben hófúvásokat okozhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 08. 15:19
Észak-kínai leopárd a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én. Fotó: Balázs Attila/MTI Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Pénteken a kezdetben nagyrészt derült északkeleti, keleti országrészben is erősen megnövekszik a felhőzet és nyugat felől egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati országrészben nagyobb területen van esély akár intenzív ónos esőre, megélénkül a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 12 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva várhatók az alacsonyabb értékek.

Szombaton általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. 

Reggel általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol csak átmenetileg is felszakadozik a felhőzet, ott több fokkal hidegebb lesz. Kora délután mínusz 8 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást, elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, a szél elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 4 fok között várható.

