Kemény fagyokkal köszönt ránk a hétvége + térkép

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást, elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, a szél elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 4 fok között várható.