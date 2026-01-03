Rendkívüli

Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt

tisza pártbajnaimagyar péterfelcsuti péter

Bajnai régi szövetségese is részt vehetett a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag elkészítésében

Bajnai Gordon régi szövetségese az a Felcsuti Péter, aki az Index korábbi információja szerint részt vehetett a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag elkészítésében. Minapi interjújában a miniszterelnökként megbukott Bajnai egyértelműen beállt Magyar Péterék mögé, miközben megszorítások közeledtére utalt. A súlyos károkat okozó devizahitelezés atyjaként emlegetett Felcsutit szintén nem rettentheti meg az adóemelés gondolata, hiszen élharcosa a többkulcsos adónak.

Munkatársunktól
2026. 01. 03. 9:08
Teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé napokban adott interjújában Bajnai Gordon. A volt baloldali miniszterelnök a beszélgetésben egyrészt démonizálta az Orbán-kormányt, másrészt visszhangozta a brüsszeli háborús retorikát, és arra is szánt néhány szót, hogy korholja a hazai választópolgárokat. 

Bajnai
Bajnai Gordon (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az interjú legriasztóbb része azonban az volt, amikor a megszorításokra terelődött a szó. Bajnai előbb arról beszélt, hogy szerinte az elmúlt másfél évtizedben, vagyis a patrióta kormány időszakában „súlyos károk” keletkeztek a „fejekben” – nyilván a szavazópolgárok fejében. Ezután azt kérdezték tőle, elmagyarázhatók-e a választóknak a megszorítások, amire így felelt: „aki a tények és a szakmai érvek alapján próbál meggyőzni embereket, az mindig hátrányban lesz”, de „Magyarországon is eljöhet egy olyan kijózanító pillanat, amikor legalább egy ideig megint lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról”.

Szépen becsomagolt szavak, de nagyjából arról szólnak, hogy a megszorítások Bajnai Gordon szerint elkerülhetetlenek. Nem árt emlékezni rá: 2009-ben kormányfőként Bajnai brutális megszorításokat vezényelt le.

Nincs ezzel egyedül

Kívülről figyelve nehéz megérteni, hogy a baloldalon miért látják minden helyzetben a megszorításokban a megoldást, annyi azonban bizonyos, hogy nem csak Bajnainak van véleménye a kérdésről. Olyannyira nem, hogy egyik korábbi szoros szövetségese, Felcsuti Péter neve is előkerült a közelmúltban a téma kapcsán – nem utolsósorban a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag miatt. De haladjunk sorban!

Kezdjük azzal, hogy Felcsuti és Bajnai kapcsolatában a legfontosabb állomást minden bizonnyal 2012 jelentette. Ebben az évben alakult meg ugyanis a Haza és Haladás Egyesület, amely a 2010-ben a politika színpadáról önként, de hatalmas bukással távozó Bajnai politikai visszatérését volt hivatva előkészíteni. 

A szervezet alapítója volt Felcsuti Péter, persze nem önmagában: olyan baloldali figurákkal együtt próbálták Bajnai útját egyengetni a hatalomba, mint a datadatos Szigetvári Viktor vagy a guruló dollárok botrány amerikai pénzosztója, Korányi Dávid. Felcsuti és Bajnai kapcsolata eszerint több az átlagosnál.

Ezek után térjünk ki Felcsutira! A munkásőr múlttal rendelkező közgazdász leginkább bankigazgatóként, a Raiffeisen vezetőjeként szerepelt jó ideig a hírekben, de másfél évtizeden keresztül tagja volt a bankszövetség vezetőségének is. A szervezet elnöki posztját 2008 és 2009 között töltötte be. Éppen akkor, amikor dühöngött a pénzügyi válság, amely devizahitelesek tömegét sodorta idehaza anyagi kilátástalanságba. A helyzet pikáns volt, és még annál is több: Felcsutit tartják ugyanis a magyar devizahitelezés atyjának, egyben az annak nyomában megjelent anyagi rombolás fő felelősének is. – Óriási szerepe van a Magyarországot majdnem teljesen romba döntő devizahitelezés megalkotásában. Róna Péter korábban azt írta, hogy hét ember felelős Magyarországon a devizahitelezés elterjedéséért: köztük Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Oszkó Péter és Felcsuti Péter. Róna szerint Oszkó és Felcsuti dolgozta ki azt a banki magatartási kódexet, ami végtelen cinizmussal nemhogy nem vetett véget a devizahitelezésnek, hanem egyenesen szentesítette – írta 2020-as Felcsutiról szóló portrécikkében az Origó, megemlítve: amikor az Orbán-kormány megkezdte a devizahitelezésből eredő gazdasági károk felszámolását, a közgazdász minden egyes intézkedést erőteljesen bírált. Nincs ez másként azóta sem. Felcsuti tavaly decemberben például a bankokat érintő kormányzati döntések ügyében hangoztatott sopánkodó véleményt.

Tiszás megszorítások

Tud persze egyenesen is beszélni Felcsuti. A Klikk TV műsorában például így fogalmazott: „És én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert ez azt is jelenti, hogy egy, hogy mondjam, egy buta ország. Mert azért mondjuk ki most már bátran, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Tehát az emberek nem túl okosak.” Hozzátette: „Egy nem túl okos ország nem nagyon remélhet sok mindent a jövőben.” Mindezt annak kapcsán adta elő, hogy szerinte a magyar emberek nem akarják a többkulcsos adót.

Felcsuti máskor is próbált agitálni a – nyilvánvaló adóemeléssel járó – progresszív adó mellett. Mégpedig abban a november végi interjúban, amelyikben lényegében megerősítette, hogy valódi volt az a tiszás adóemelési elképzelés, amelyről korábban a sajtó írt. Felcsuti ekkor a nyár végén kiszivárgott információkra utalhatott. Az Index augusztus utolsó napjaiban közölt cikket arról, hogy birtokába jutott egy belsős tiszás dokumentum, amely brutális adóemelést és háromkulcsos személyi jövedelemadót indítványoz. Aszerint a mostani, 15 százalékos kulcs havi 416 ezer forintig élne, felette 22 százalékos mérték következne, a legmagasabb, 33 százalékos elvonás pedig havi 1,25 millió forintos jövedelemtől élne.

Az elképzelés szóról szóra megtalálható abban a több mint hatszáz oldalas dokumentumban, amelyről – úgyszintén – november legvégén számolt be az Index és mellette a Világgazdaság. Kisvártatva előbbi lap három nevet közölt is azok közül, akik a tervezetet elkészíthették. Az aprólékosan kidolgozott, koherens dokumentumon – mintegy szentesítésképpen – aláírások is szerepelnek, az egyik pedig az Index szerint kísértetiesen hasonlít Bajnai egykori szövetségese, Felcsuti Péter szignójára.

A bankár akkor tagadta, hogy bármilyen köze lenne a Tiszához. Mostani interjújában Bajnai Gordon éppen így tett.

Borítókép: Felcsuti Péter (Fotó: Képernyőkép)

