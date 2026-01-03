Bajnai régi szövetségese is részt vehetett a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag elkészítésében

Teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé napokban adott interjújában Bajnai Gordon. A volt baloldali miniszterelnök a beszélgetésben egyrészt démonizálta az Orbán-kormányt, másrészt visszhangozta a brüsszeli háborús retorikát, és arra is szánt néhány szót, hogy korholja a hazai választópolgárokat.

Bajnai Gordon (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az interjú legriasztóbb része azonban az volt, amikor a megszorításokra terelődött a szó. Bajnai előbb arról beszélt, hogy szerinte az elmúlt másfél évtizedben, vagyis a patrióta kormány időszakában „súlyos károk” keletkeztek a „fejekben” – nyilván a szavazópolgárok fejében. Ezután azt kérdezték tőle, elmagyarázhatók-e a választóknak a megszorítások, amire így felelt: „aki a tények és a szakmai érvek alapján próbál meggyőzni embereket, az mindig hátrányban lesz”, de „Magyarországon is eljöhet egy olyan kijózanító pillanat, amikor legalább egy ideig megint lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról”.

Szépen becsomagolt szavak, de nagyjából arról szólnak, hogy a megszorítások Bajnai Gordon szerint elkerülhetetlenek. Nem árt emlékezni rá: 2009-ben kormányfőként Bajnai brutális megszorításokat vezényelt le.

Nincs ezzel egyedül

Kívülről figyelve nehéz megérteni, hogy a baloldalon miért látják minden helyzetben a megszorításokban a megoldást, annyi azonban bizonyos, hogy nem csak Bajnainak van véleménye a kérdésről. Olyannyira nem, hogy egyik korábbi szoros szövetségese, Felcsuti Péter neve is előkerült a közelmúltban a téma kapcsán – nem utolsósorban a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag miatt. De haladjunk sorban!

Kezdjük azzal, hogy Felcsuti és Bajnai kapcsolatában a legfontosabb állomást minden bizonnyal 2012 jelentette. Ebben az évben alakult meg ugyanis a Haza és Haladás Egyesület, amely a 2010-ben a politika színpadáról önként, de hatalmas bukással távozó Bajnai politikai visszatérését volt hivatva előkészíteni.

A szervezet alapítója volt Felcsuti Péter, persze nem önmagában: olyan baloldali figurákkal együtt próbálták Bajnai útját egyengetni a hatalomba, mint a datadatos Szigetvári Viktor vagy a guruló dollárok botrány amerikai pénzosztója, Korányi Dávid. Felcsuti és Bajnai kapcsolata eszerint több az átlagosnál.