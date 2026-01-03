Új lendületet kaptak a telefonos csalók, mutatjuk a legújabb trükkjeiket

Rendkívüli

Magyarországon már megszokott, hogy a csalók sokféleképpen próbálnak tőlünk adatokat vagy pénzt elvenni. Most ismét telefonos csalásokkal próbálkoznak, de azóta sokkal kreatívabban – írja a Feol.hu.

Forrás: feol.hu2026. 01. 03. 9:40
Illusztráció Fotó: Németh András Péter
Újabb kreatív mobiltelefonos csalások jelentek meg Magyarországon. Már rengeteg csalást ismerhetünk, amivel a csalók személyes adatokat vagy pénzt tudnak elvenni tőlünk, így ha nem vagyunk elég óvatosak, könnyen csapdába eshetünk.

Nem létező csomagokról is küldenek üzenetet (Fotó: MN)

A Feol.hu több olvasója furcsa sms-ekről számolt be a lapnak. A csalók régebben a csomagkiszállításra hivatkoztak, holott nem is rendeltünk semmit, vagy éppen a rezsiszámlánk emlékeztetőjét küldték ki, pedig nincs is a nevünkön semmiféle szolgáltatás. 

Az online csalások területén a csalók folyamatosan új módszereket találnak ki, hogy rászedjék és anyagi kárt okozzanak az áldozatoknak.

Jelenleg olyan üzeneteket küldenek, amelyekben egy ismert mobilszolgáltatóra hivatkozva azt állítják, hogy a felhasználó pontjai hamarosan lejárnak, és ezeket értékes ajándékokra válthatja be. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint egy megadott hivatkozásra. A lap felhívja a figyelmet: semmiképpen se kattintson ezekre a linkekre, ugyanis a csalók ezeken keresztül próbálják megszerezni az adatainkat vagy a pénzünket. 

További trükkös sms-sekről olvashat a Feol cikkében. 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

