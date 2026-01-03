Új lendületet kaptak a telefonos csalók, mutatjuk a legújabb trükkjeiket

Újabb kreatív mobiltelefonos csalások jelentek meg Magyarországon. Már rengeteg csalást ismerhetünk, amivel a csalók személyes adatokat vagy pénzt tudnak elvenni tőlünk, így ha nem vagyunk elég óvatosak, könnyen csapdába eshetünk.

Nem létező csomagokról is küldenek üzenetet (Fotó: MN)

A Feol.hu több olvasója furcsa sms-ekről számolt be a lapnak. A csalók régebben a csomagkiszállításra hivatkoztak, holott nem is rendeltünk semmit, vagy éppen a rezsiszámlánk emlékeztetőjét küldték ki, pedig nincs is a nevünkön semmiféle szolgáltatás.

Az online csalások területén a csalók folyamatosan új módszereket találnak ki, hogy rászedjék és anyagi kárt okozzanak az áldozatoknak.

Jelenleg olyan üzeneteket küldenek, amelyekben egy ismert mobilszolgáltatóra hivatkozva azt állítják, hogy a felhasználó pontjai hamarosan lejárnak, és ezeket értékes ajándékokra válthatja be. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint egy megadott hivatkozásra. A lap felhívja a figyelmet: semmiképpen se kattintson ezekre a linkekre, ugyanis a csalók ezeken keresztül próbálják megszerezni az adatainkat vagy a pénzünket.

