Bódog Tamás keményen odaszúrt az Újpestnek, Dárdai Pál is szóba került

Noha a labdarúgó NB I majd csak a január 24-i hétvégén folytatódik, a csapatok már megkezdték a felkészülést az idény utolsó tizenöt bajnokijára. Ez alól a jelenleg kiesést jelentő, 11. helyen álló Nyíregyháza sem kivétel. Bódog Tamás, a csapat vezetőedzője az M4 Sportnak elmondta, most végre lesz egy kis ideje a csapattal, ugyanis amikor az idény közben érkezett az együtteshez, akkor két nap után már mérkőzésen debütált. Bódog hozzátette, az ünnepek alatt sem volt teljes szabadság a játékosnak, minden játékos egyéni edzéstervet kapott, emellett „mindenkinek figyelnie kellett a testtömegére” – a Nyíregyházánál ezt nem nézték annyira szigorúan, mint a Manchester Citynél , ahol Pep Guardiola vezetőedző minden játékos testtömegét megmérte az ünnepek előtt és után.

A Nyíregyháza Bódog Tamás vezetésével nem zárta jól az őszi szezont az NB I-ben (Fotó: MTI/Vajda János)

Kritikus Bódog Tamás az eddigi eredményeivel

A korábban Németországban is dolgozó tréner október 31-én, egy Kisvárda elleni 0-0-val debütált a Nyíregyháza kispadján. Összesen hét mérkőzésen irányította a csapatot Bódog ősszel, ezeken egy győzelem, két döntetlen és négy vereség, pillanatnyilag pedig 11. hely a csapat mérlege. Ugyanakkor az az egy győzelem nagy skalp volt, ugyanis a Groupama Arénában meglepően simán, 3-1-re nyert a csapat a Fradi ellen. Ott látszott, hogy a Nyíregyházában jóval több van annál, minthogy az utolsó előtti helyen álljon a bajnokságban.

– Ha a pontokat nézzük, akkor kevés. Hiába játszottunk jól az ellenfelek ellen, több pontban bíztunk. Ha a játékot nézzük, a játékosok megpróbálták megvalósítani azt, amit kértem. A futómennyiség is megfelelő volt, de a kapu előtti lehetőségeket nem tudjuk kihasználni – mondta Bódog az eddigi szereplésről.

Nyíregyháza–Újpest: Dárdai Pál és Bódog találkozása

Az NB I 19. fordulójában rendezik ezt a mérkőzést, amely különleges lesz Bódog Tamásnak, hiszen az Újpest jelenlegi sportigazgatójával, Dárdai Pállal korábban a Herthánál együtt dolgozott, most viszont mint ellenfelek fognak összecsapni. Az Újpest még az év végén nevezte ki Szélesi Zoltánt vezetőedzőnek, segítője a Hertha Berlintől érkező bosnyák Admir Hamzagic lesz. Jürgen Klopp mellett még a Mainznál dolgozó Bódog azonban finoman üzent Dárdainak, hogy nem lesz egyszerű dolga Újpesten.

Pali hozza azt a profizmust, azt a mentalitást, ami jót tesz az Újpestnek. Biztos furcsa lesz néhány embernek, hogy azért a pénzért, amit megkap, azért dolgozni is kell, biztos lesz egy-két fájdalmas döntés.

Ha már fájdalmas döntés. Az Újpestnél már megkezdődött a nagytakarítás, még december végén távozott a klubtól román támadó, George Ganea. A játékos még 2023-ban érkezett az Universitatea Craivoától ingyen, a mostani idényben azonban mindössze hétszer lépett pályára csereként, háromszor is csak az utolsó percben állt be. Ganea édesapja a román sajtóban ezután kifakadt, mondván a fiát csak azért küldték el Újpestről, mert román – az persze fel sem vetődött az édesapában, hogy a 37 meccsen rúgott nulla gól vezetett a döntéshez.