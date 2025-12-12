A szombati időjárást olvasva nehéz elhinni, hogy még az idén lesz Magyarországon tél

Hozzáfűzik, szombaton döntően borult, párás idő várható. Éjszaka helyenként köd képződik, és romlanak a látási viszonyok. Szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul.