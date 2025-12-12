Egy anticiklon alakítja a Kárpát-medence időjárását, pénteken még a nyugati határvidéken, és kisebb területen északkeleten kisüt a nap, szombaton viszont döntően borult, párás idő várható – írja előrejelzésében a HungaroMet.
A szombati időjárást olvasva nehéz elhinni, hogy még az idén lesz Magyarországon tél
A remény hal meg utoljára.
Hozzáfűzik, szombaton döntően borult, párás idő várható. Éjszaka helyenként köd képződik, és romlanak a látási viszonyok. Szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul.
