Klujber Katrinnői kézilabda vbmagyar női kézilabda-válogatott

A piros lapos magyar csapatkapitány: Ha normális játékvezetés van...

A magyar válogatott 28-23-ra kikapott a női kézilabda-vb negyeddöntőjében Hollandiától, így véget ért a mieink számára a torna. A csapatkapitány, Klujber Katrin a második félidő elején piros lapot kapott, s annak ellenére nem vitatkozott a játékvezetőkkel, hogy nem értett egyet a döntéssel. Klujber Katrin szerint támadásban és védekezésben is túl sokat hibázott a magyar válogatott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 20:48
Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya piros lapot kapott a női kézilabda-vb negyeddöntőjében, Hollandia ellen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Véget ért a magyar válogatott szereplése a női kézilabda-vb-n: a társházigazda holland válogatott összességében magabiztosan nyerte a mieink elleni negyeddöntőt. A második félidő elején a magyar csapatkapitány, Klujber Katrin piros lapot kapott, miután összeakadt a lába Van Weteringével. Klujber így a hajrát már a lelátóról volt kénytelen nézni.

Először volt nagy világversenyen Klujber Katrin a magyar válogatott csapatkapitánya, a női kézilabda-vb-n hetedik helyen zárnak a mieink
Először volt nagy világversenyen Klujber Katrin a magyar válogatott csapatkapitánya, a női kézilabda-vb-n hetedik helyen zárnak a mieink (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

– Nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen. Megbeszéltük, hogy megpróbáljuk megakadályozni a gyors gólokat, de ez az első félidőben nem sikerült. Támadásban sok technikai hibát követtünk el, védekezésben sem tudtuk tartani magunkat a megbeszéltekhez. Lehet, hogy túlságosan akartuk, sokat hibáztunk elöl-hátul – értékelt Klujber az M4 Sportnak.

Klujber Katrin: Lehet, hogy ki voltam szemelve

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a játékvezetőket hibáztatta a kiesés után. Klujber először még finoman fogalmazott – „látszott, hogy ők vannak itthon” –, aztán viszont konkrétan a piros lapjára kérdezett rá az M4 Sport riportere.

– Semmi szándékosság nem volt benne.

Ha normális játékvezetés van, visszanézik ezeket. Lehet, hogy ki voltam szemelve, vagy az egész csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna.

A magyar válogatott a hetedik helyen zárja a világbajnokságot: Klujber egyszerre büszke és csalódott.

– Hullámzó volt a teljesítményünk, voltak nagyon szép dolgaink, de csalódottak vagyunk, mert a célunkat nem értük el. Büszke vagyok a lányokra, azt gondolom, hogy sokkal több volt bennünk, de remélem, hogy nem fogunk ezen rágódni.

 

