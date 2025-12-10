Golovin Vlagyimir kiosztotta a játékvezetőket a vb-kiesés után

A magyar női kézilabda-válogatott 2013 óta először játszhatott világbajnoki negyeddöntőt, Hollandia ellen azonban a bravúr, az elődöntő kiharcolása távoli maradt. A magyar válogatott a hetedik helyen zárja a női kézilabda-vb-t, ez a 2005-ös bronzérem óta a legjobb helyezése.

Nagy volt a küzdelem a női kézilabda-vb negyeddöntőjében Hollandia és Magyarország között, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint nem csak szakmai okok döntöttek (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Sajnálom, hogy esélyünk se volt, és szerintem lehetőséget sem kaptunk volna

– mondta az M4 Sportnak Golovin Vlagyimir, aki arra is utalt, hogy épp most szedhetett össze eltiltást, nyilván a játékvezetőknek is elmondta a véleményét.

Női kézilabda-vb: Golovin büszke a magyar válogatottra

A szakember szakmai értékelésbe nem ment bele a negyeddöntő után, de a vb-szereplésre, a hetedik helyre röviden reagált.

– Nem fújnak le heteseket, nem szakmailag kell ezzel a meccsel foglalkozni, hanem kicsit mással. Büszke vagyok a lányokra, mindent megtettünk, amit tudtunk. Biztos lehet fejlődni, fogunk is, a szívünk mindig ott volt a helyén.