Öttel is vezetett Magyarország a dánok ellen a vb-n, mégis fájdalmas lett a vége

A magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re kikapott Dániáától a német-holland közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában. A továbbjutást már korábban bebiztosító csapatok rotterdami mérkőzésén a csoportelsőség volt a tét, amit a mieink csak győzelemmel érhettek volna el. Az első öt találkozójukat imponáló fölénnyel megnyerő Kristina Jörgensenék ellenfelükre akadtak a Vámos Petrát pihentető magyar csapatban, amely 15-13-ra vezetett a félidőben. A magyar női kézilabda-válogatott a második félidőben öttel is vezetett Simon Petra vezérletével, de Anne Mette Hansenék 24-24-nél utolérték őket, s jobb hajrájukkal nyertek.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 07. 21:28
női kézilabda-válogatott Rotterdam, 2025. december 7. A magyar csapat tagjai a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-
Presztízscsatát vívott a dánokkal a magyar női kézilabda-válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott akár „el is engedhette” volna a középcsoport-döntőt, mivel a második hellyel elkerülhette a norvégok ágát, illetve szerdán következik az igazi ki-ki meccs a negyeddöntőben a hollandok vagy a franciák ellen, s arra is gondolniuk kellett Klujber Katrinéknak. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és a játékosok ugyanakkor lemérhették, hol tartanak a legutóbbi Európa-bajnokságon döntős, az olimpián és a világbajnokságon bronzérmes északiakhoz képest.

Az első félidőben a dánok fölé nőtt a magyar női kézilabda-válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A vb eddig talán legjobb magyarja, az irányító, Vámos Petra, illetve a románok és a japánok ellen remekül védő Janurik Kinga meccskeretből való kimaradása azért árulkodó jelnek tűnt... Az első gólt Magyarország szerezte Simon Petra remek betöréséből, először 3-2-nél vették át a vezetést a dánok, akiknél két jelenleg is Magyarországon légióskodó játékos, illetve a korábban éveket hazánkban töltött Anne Mette Hanen is játszott. 

A jelen ETO-kézilabdázói közül éppen Helena Elver Hageső lőtte a harmadikat. Majd egy másik győri klubtársával nézett farkasszemet Szemerey Zsófi, ki is védte Kristina Jörgensen büntetőjét!

Fej-fej mellett haladtunk az eddig minden riválisát lemosó északi együttessel, a 21 éves irányító, Simon Petra harmadik, ezúttal talpról eleresztett lövéséből született góljával 7-6-nál Magyarországnál volt ismét az előny. Házi gólkirályunk, a csodában bízó Márton Gréta balszélről kétgólosra az előnyünket. 

Nem tudtak, mit kezdeni velünk

Időt kért a Ferencvároshoz távozott Jesper Jensent váltó szövetségi kapitány, a svájciak ellen is kifakadt Helle Thomsen. Jörgensen a negyedik lövéséből megszerezte az első találatát, Andrea Hansen hetesből kétszer is átejtette a hét védésnél tartó Szemereyt (9-9). 

A csereként beszálló Albek Anna bődületes átlövésgóllal nyitott, betörésből is eredményes volt, a túloldalon a büntetőket sorra értékesítő szélső, Andrea Hansen öt gólnál járt (12-12). 

Remekül összeállt a védekezésünk, gyorsan is rendeződtünk vissza, nem tudtak átrohanni rajtunk a dánok. Olyannyira, hogy a félidőben 15-13-as magyar vezetést mutatott az Ahoy Aréna eredményjelzője.

Simon Petra csupa mosoly: remekül játszott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Magabiztos magyar női kézilabda-válogatott

Tétmérkőzésen egy évtizede nem tudta legyőzni Magyarország Dániát, amellyel szemben azóta négyszer is a rövidebbet húztuk. Ezúttal úgy tűnt, hogy nem... 

Simon Petra ellenálhatatlanul ontotta a gólokat, hetedjére kínai figurából talált be (19-16). Szemerey Zsófi újabb büntetőt hatástalanított, Kuczora pattintásával, 21-17-nél először lett négygólos a különbség! Klujber Katrin és Albek Anna is csatlakozott a jól termelőkhöz, ötgólosra hízott az előny (23-18). 

Anne Mette Hansenék ledolgozták a hátrányukat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Aztán gyorsítottak, percek alatt felzárkóztak Julia Scaglionéék, negyedórával a vége előtt időt kellett kérnie Golovin Vlagyimirnek (23-21). A belelendülő dánok 24-24-nél utolérték a mieinket. Márton és Csíkos találataival kétgólos magyar vezetésről indult az utolsó tíz perc. 

Fordult a kocka, 27-26-nál már a mindenben nagyot javuló Dánia vezetett. Támadásban elbizonytalanodott a magyar csapat, volt, hogy Simon is kidobta oldalra a labdát senkitől sem zavartatva...

 Szemerey még egy hetest kifogott 26-28-nál, egy perc maradt. Klujber bepattintott egy büntetőt, Szemerey 18. alkalommal védett, de elrontottuk az utolsó támadást az egyenlítésért.

A magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re kikapott Dániától és a második helyen végzett középdöntős csoportjában. Szerdán a német-francia párharcban élen végző csapattal játszik a negyeddöntőben.

Dánia-Magyarország 28-27 (13-15)
Rotterdam, v.: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
lövések/gólok: 49/28, illetve 46/27
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 3/3
kiállítások: 4, illetve 6 perc
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi, Simon 8, Klujber 6, Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton 3, cserék: Papp, Faragó Lea, Albek 4, Bordás, Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács, Hársfalvi, Bukovszky.

 

 

