Öttel is vezetett Magyarország a dánok ellen a vb-n, mégis fájdalmas lett a vége

A magyar női kézilabda-válogatott akár „el is engedhette” volna a középcsoport-döntőt, mivel a második hellyel elkerülhette a norvégok ágát, illetve szerdán következik az igazi ki-ki meccs a negyeddöntőben a hollandok vagy a franciák ellen, s arra is gondolniuk kellett Klujber Katrinéknak. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és a játékosok ugyanakkor lemérhették, hol tartanak a legutóbbi Európa-bajnokságon döntős, az olimpián és a világbajnokságon bronzérmes északiakhoz képest.

Az első félidőben a dánok fölé nőtt a magyar női kézilabda-válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A vb eddig talán legjobb magyarja, az irányító, Vámos Petra, illetve a románok és a japánok ellen remekül védő Janurik Kinga meccskeretből való kimaradása azért árulkodó jelnek tűnt... Az első gólt Magyarország szerezte Simon Petra remek betöréséből, először 3-2-nél vették át a vezetést a dánok, akiknél két jelenleg is Magyarországon légióskodó játékos, illetve a korábban éveket hazánkban töltött Anne Mette Hanen is játszott.

A jelen ETO-kézilabdázói közül éppen Helena Elver Hageső lőtte a harmadikat. Majd egy másik győri klubtársával nézett farkasszemet Szemerey Zsófi, ki is védte Kristina Jörgensen büntetőjét!

Fej-fej mellett haladtunk az eddig minden riválisát lemosó északi együttessel, a 21 éves irányító, Simon Petra harmadik, ezúttal talpról eleresztett lövéséből született góljával 7-6-nál Magyarországnál volt ismét az előny. Házi gólkirályunk, a csodában bízó Márton Gréta balszélről kétgólosra az előnyünket.