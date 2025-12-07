Dánianői kézilabda vbHelle ThomsenMagyarország

Akkor kezdhetnek félni a magyarok, ha a dánok kapitánya leordítja a játékosai fejét

A női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének I. csoportjában a vasárnapi Dánia–Magyarország rangadó dönt az első helyről. A dánok Svájc ellen látványos fordulatot produkáltak, miután Helle Thomsen szövetségi kapitány a szünetben alapos fejmosást tartott játékosainak, a második félidő elején 13-3-as rohammal eldőlt a meccs. A magyar válogatottnak is gondot okozhat, ha lendületbe jönnek a dánok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 7:20
Helle Thomsen leszidta a dán játékosokat Svájc ellen Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dánia eddig mind az öt mérkőzését megnyerte a női kézilabda-vb-n, ráadásul rendre imponáló fölénnyel, eddig csak a románok úszták meg ellenük tíz gól különbség alatt, miközben a dánok mindannyiszor legalább 35 gólt dobtak.

Helle Thomsen szigorú, de jó edző, a dánok menetelnek a női kézilabda-vb-n. Következik a Dánia-Magyarország meccs a középdöntőben a csoport első helyéért
Helle Thomsen szigorú, de jó edző, a dánok menetelnek a női kézilabda-vb-n. Következik a Dánia–Magyarország meccs a középdöntőben a csoport első helyéért
Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Íme, a dánok félelmetes eredménysora időrendben:

  • Dánia–Japán 36-19
  • Dánia–Horvátország 35-24
  • Dánia–Románia 39-31
  • Dánia–Szenegál 40-26
  • Dánia–Svájc 36-23

Helle Thomsen leteremtette csapatát – a dánok beindultak

A Dánia–Svájc találkozó arról árulkodik, a dánok nem érik be szimpla győzelemmel. Az első félidő után 17-14-re vezettek, Helle Thomsen szövetségi kapitány mégsem volt elégedett, miként kitudódott: a szünetben emelt hangon adott nyomatékot a véleményének.

– Egyáltalán nem voltam elégedett az első félidővel, sőt mérges voltam, mert eltértünk attól, amit minden meccsen jól csináltunk. Abbahagytuk az egyszerű megoldásokat, és technikai hibákat követtünk el – mondta a 36-23-as győzelem után.

A fejmosás hatása azonnal meglátszott. A dán válogatott a második félidőt 13-3-as rohammal kezdte, és ezzel eldöntötte a mérkőzést. A svájciak teljesen szétestek a dán nyomás alatt, miközben Thomsen együttese végre azt a fegyelmezett, gyors és agresszív játékot mutatta, amellyel a tornán addig menetelt.

A győri duó elfogadja a kritikát

A dán válogatottban a Győri Audi ETO KC két játékosa szerepel: Kristina Jörgensen és Helena Elver. Mindketten meghatározó szerepet kaptak Svájc ellen, és mindketten fontos szerepet töltenek be Thomsen koncepciójában.

Elver így idézte fel a szünetben történteket: „Jól leteremtett minket. Megérdemelten. Azt hiszem, az üzenet az volt, hogy szedjük össze magunkat.”

A második félidőben már ő is lényegesen élesebben játszott, védekezése stabilabbá tette a dán falat. Kristina Jörgensen pedig, aki Győrben is vezérszerepet tölt be, hat gólt és öt gólpasszt adott Svájc ellen.

Érdekesség, hogy míg a dán keretben két győri játékos szerepel – továbbá Mette Hansen is jól ismeri a magyarokat –, addig a magyar válogatottban csak egy: Szemerey Zsófia kapus. Joggal merül fel a kérdés: a klubtársak túljárnak-e majd a magyar kapus eszén?

Dán–magyar: a csoport első helye a tét

A dán válogatott magabiztos formában érkezik a Magyarország elleni csoportdöntőre. A skandinávoknak a döntetlen is elég a csoport első helyéhez, a magyaroknak nyerniük kellene. Persze nehéz eldönteni, hogy mi a jobb.

Dánia és Magyarország a negyeddöntőben a Hollandia, Franciaország duón osztozik, ám e két csapat az egymás elleni mérkőzésen csak hétfő este dönt a csoporton belüli sorrendről.

A Japán elleni gyenge játék, a csak az utolsó percben kivívott 26-26-os döntetlen után mindenesetre a magyar válogatott nem engedhet meg magának egy súlyos vereséget, mert az alaposan aláásná a játékosok önbizalmát a negyeddöntőre.

 

Így készülnek a magyarok a Dánia elleni mérkőzésre:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu