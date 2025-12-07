Akkor kezdhetnek félni a magyarok, ha a dánok kapitánya leordítja a játékosai fejét

Dánia eddig mind az öt mérkőzését megnyerte a női kézilabda-vb-n, ráadásul rendre imponáló fölénnyel, eddig csak a románok úszták meg ellenük tíz gól különbség alatt, miközben a dánok mindannyiszor legalább 35 gólt dobtak.

Helle Thomsen szigorú, de jó edző, a dánok menetelnek a női kézilabda-vb-n. Következik a Dánia–Magyarország meccs a középdöntőben a csoport első helyéért

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Íme, a dánok félelmetes eredménysora időrendben:

Dánia–Japán 36-19

Dánia–Horvátország 35-24

Dánia–Románia 39-31

Dánia–Szenegál 40-26

Dánia–Svájc 36-23

Helle Thomsen leteremtette csapatát – a dánok beindultak

A Dánia–Svájc találkozó arról árulkodik, a dánok nem érik be szimpla győzelemmel. Az első félidő után 17-14-re vezettek, Helle Thomsen szövetségi kapitány mégsem volt elégedett, miként kitudódott: a szünetben emelt hangon adott nyomatékot a véleményének.

– Egyáltalán nem voltam elégedett az első félidővel, sőt mérges voltam, mert eltértünk attól, amit minden meccsen jól csináltunk. Abbahagytuk az egyszerű megoldásokat, és technikai hibákat követtünk el – mondta a 36-23-as győzelem után.

A fejmosás hatása azonnal meglátszott. A dán válogatott a második félidőt 13-3-as rohammal kezdte, és ezzel eldöntötte a mérkőzést. A svájciak teljesen szétestek a dán nyomás alatt, miközben Thomsen együttese végre azt a fegyelmezett, gyors és agresszív játékot mutatta, amellyel a tornán addig menetelt.

A győri duó elfogadja a kritikát

A dán válogatottban a Győri Audi ETO KC két játékosa szerepel: Kristina Jörgensen és Helena Elver. Mindketten meghatározó szerepet kaptak Svájc ellen, és mindketten fontos szerepet töltenek be Thomsen koncepciójában.

Elver így idézte fel a szünetben történteket: „Jól leteremtett minket. Megérdemelten. Azt hiszem, az üzenet az volt, hogy szedjük össze magunkat.”

A második félidőben már ő is lényegesen élesebben játszott, védekezése stabilabbá tette a dán falat. Kristina Jörgensen pedig, aki Győrben is vezérszerepet tölt be, hat gólt és öt gólpasszt adott Svájc ellen.

Érdekesség, hogy míg a dán keretben két győri játékos szerepel – továbbá Mette Hansen is jól ismeri a magyarokat –, addig a magyar válogatottban csak egy: Szemerey Zsófia kapus. Joggal merül fel a kérdés: a klubtársak túljárnak-e majd a magyar kapus eszén?