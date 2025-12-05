Pengeélen táncolt, de elérte a nagy célt a magyar válogatott a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha nem kap ki, az utolsó forduló eredményeitől függetlenül bejut a negyeddöntőbe. A meccs előtt négypontos hátrányban lévő Japán viszont az utolsó esélyt szerette volna megragadni, amihez le kellett győznie az első öt vb-meccse után is 100%-os Magyarországot.

Klujber Katrin (középen) és a női kézilabda-válogatott nagyot harcolt a japánokkal Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jókedvűen, ám koncentráltan melegítettek Klujber Katrinék a szinte üres Ahoy Arénában, ahol aztán csak összegyűlt mintegy 150 magyar szurkoló a 9 ezres létesítményben. Aztán a kezdés után elillant a magabiztosság vagy a teher nyomta a mieink vállát. Hét perc után tudta megszerezni az első gólunkat a románok elleni meccs legjobbja, Vámos Petra. Addig a nagyon fogadkozó Natsuki Aizawáék 2-0-ra elléptek, igaz az első öt percben ők sem találták az utat az ezúttal a mieinknél kezdő, és kiválóan védő Janurik Kinga kapujához.

Amikor Japán 4-1-re vezetett, megrázták magukat a magyar lányok: Vámos akcióból, Klujber Katrin büntetőből és átlövésből talált be (4-4).

Tóvizi Petra csak begyötört egy gólt az első félidőben Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Újított a magyar női kézilabda-válogatott

A vezetést nem sikerült átvennie Golovin Vlagyimir együttesének, amely 2024 tavaszán 37-28-ra verte a riválist a debreceni olimpiai selejtezőn. Szövetségi kapitányunk látva, hogy olvassa az átlövéseinket Sakura Kametani, beküldte a magas Albek Annát támadásban.

A Mezt balkezese ki is harcolt két kiállítást és egy büntetőt, sajnos Klubjer a kapufát találta el. Albek Anna azonban betörésből két japánt is felborítva gólt lőtt, s a 24. percben először vezetett Magyarország (6-5).

Tóvizi Petra beállóból, Márton Gréta balszélről köszönt be, 8-5 lett hirtelen az állás, a felettébb gólszegény félidő végére a 3 gólos Aizawa vezérletével 8-7-re zárkózott az ázsiai csapat.