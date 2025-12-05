világbajnokságközépdöntőJapánnői kézilabda-válogatott

Pengeélen táncolt, de elérte a nagy célt a magyar válogatott a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott pénteken egy fordulatos meccsen 26-26-ra végzett Japánnal, ezzel kiharcolta a továbbjutást a német-holland közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének második fordulójában, Rotterdamban. Natsuki Aizawáék számára az utolsó esély volt a továbbjutásra, ha legyőzik az öt meccs után hibátlan Magyarországot. A magyar női kézilabda-válogatott 4-1-es hátrányból kellett, hogy kapaszkodjon, de a gólszegény félidő végén 8-7-re vezetett. A második játékrészben fordult a kocka, 14-11 volt oda, sőt 20-14-nél óriási bajba került Golovin Vlagyimir együttese. A magyar női kézilabda-válogatott Simon Petra parédéjával 23-23-nál utolért ellenfelét, a 26-26-os döntetlen negyeddöntőbe jutást ért.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 05. 18:45
női kézilabda-válogatott Rotterdam, 2025. december 5. A magyar csapat a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Japán - Magyarország mérkőzésen Rotterdamban 2025. december 5-én. MTI/Szigetváry Zs
A magyar női kézilabda-válogatott nagyon készült Japán ellen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha nem kap ki, az utolsó forduló eredményeitől függetlenül bejut a negyeddöntőbe. A meccs előtt négypontos hátrányban lévő Japán viszont az utolsó esélyt szerette volna megragadni, amihez le kellett győznie az első öt vb-meccse után is 100%-os Magyarországot. 

női kézilabda-válogatott
Klujber Katrin (középen) és a női kézilabda-válogatott nagyot harcolt a japánokkal Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jókedvűen, ám koncentráltan melegítettek Klujber Katrinék a szinte üres Ahoy Arénában, ahol aztán csak összegyűlt mintegy 150 magyar szurkoló a 9 ezres létesítményben. Aztán a kezdés után elillant a magabiztosság vagy a teher nyomta a mieink vállát. Hét perc után tudta megszerezni az első gólunkat a románok elleni meccs legjobbja, Vámos Petra. Addig a nagyon fogadkozó Natsuki Aizawáék 2-0-ra elléptek, igaz az első öt percben ők sem találták az utat az ezúttal a mieinknél kezdő, és kiválóan védő Janurik Kinga kapujához. 

Amikor Japán 4-1-re vezetett, megrázták magukat a magyar lányok: Vámos akcióból, Klujber Katrin büntetőből és átlövésből talált be (4-4).

női kézilabda-válogatott
Tóvizi Petra csak begyötört egy gólt az első félidőben Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Újított a magyar női kézilabda-válogatott

A vezetést nem sikerült átvennie Golovin Vlagyimir együttesének, amely 2024 tavaszán 37-28-ra verte a riválist a debreceni olimpiai selejtezőn. Szövetségi kapitányunk látva, hogy olvassa az átlövéseinket Sakura Kametani, beküldte a magas Albek Annát támadásban. 

A Mezt balkezese ki is harcolt két kiállítást és egy büntetőt, sajnos Klubjer a kapufát találta el. Albek Anna azonban betörésből két japánt is felborítva gólt lőtt, s a 24. percben először vezetett Magyarország (6-5). 

Tóvizi Petra beállóból, Márton Gréta balszélről köszönt be, 8-5 lett hirtelen az állás, a felettébb gólszegény félidő végére a 3 gólos Aizawa vezérletével 8-7-re zárkózott az ázsiai csapat. 

Fordítottak, elhúztak Aizawáék

A szünet után Kuczora átlőtte a japánokat, majd hetest hibázott, 10-9-re át is vette a vezetést az ellenfél! Janurik Kinga elhibázta az üres kaput 35 méterről, s bánhattuk, mert kisvártatva 14-11-re állt jobban Japán.

Kapust cserélt Golovin, Szemery Zsófit küldte be, ám Kuczora thüringeri csapattársa, Aizawa ötödik gólját a kapusuk, Sakura Kametani góllal fejelte meg: 17-13-as, majd már 20-14-es hátrányban voltunk negyedórával a vége előtt. Üres kapura is betaláltak a gyors lábú és alacsony termetük ellenére erős ázsiaiak, mi kockáztatva, a kapust lehozva támadtunk. 

A hatgólos hátrányt megfelezték Vámos Petráék, vészesen fogyott az idő, és szinte mindenre volt válaszuk a japánoknak. Hat perc maradt, kettőre feljött Magyarország. 

Simon Petra egyéni akciógóljánál 23-22-re zárkóztunk, de hetest és emberelőnyt kapott a rivális. Szemerey Zsófi kivédte Aizawa büntetőjét és az ismétlést, Simon egyenlített (23-23). Az utolsó 3 percben felváltva estek a gólok, egy lépéssel a japánok jártak előrébb. Aizawa hatodik góljára Márton Gréta válaszolt (26-26), 38 másodperc maradt, kivédekeztük. 

A döntetlennel Magyarország bejutott a negyeddöntőbe, 12 év várakozás után...

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

