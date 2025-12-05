A bosszút forraló japánok a magyar világbajnoki aranyérmet is szóba hozták

Nagy a tét magyar szempontból a Japán elleni középdöntős mérkőzésen a női kézilabda-világbajnokságon: amennyiben Golovin Vlagyimir csapata nem kap ki ázsiai ellenfelétől, úgy biztosan ott lesz a torna negyeddöntőjében. A Svájcot meglepően magabiztosan legyőző japán válogatott az egyedüli, amely még kiszoríthatja a magyar nemzeti együttest az egyenes kieséses szakaszt érő első két hely egyikéről.

Japánnak nyernie kell a magyar válogatott ellen a női kézilabda-vb-n a továbbjutási esély megőrzéséhez. Forrás: IHF

A japán szövetség a hivatalos oldalán a magyar válogatott bemutatásával hangol a sorsdöntő összecsapásra: a címben bosszúért kiáltanak az ázsiaiak, akik tavaly áprilisban 37-28-ra kikaptak a párizsi olimpia selejtezőtornáján Debrecenben. A magyar csapat ennek a sikernek köszönhetően hibátlan mérleggel fejezte be a viadalt, és biztosította a helyét az ötkarikás játékokon. Akkor a négygólos vereség is belefért volna, pénteken viszont pontszerzés kell a biztos továbbjutáshoz.

A japánok szerint Magyarország megcélozza a világbajnoki címet

A bemutatásról szóló anyagban kiemelik, hogy Magyarországnak ez a huszonötödik világbajnoksága a lehetséges huszonhétből, és eddig egy aranyérem mellett négy ezüst és három bronz színesíti a dicsőséglistát.

– Bár a vb-n 2005 óta nem állhattak fel a dobogóra, a fiatal játékosok fejlesztésére irányuló erőfeszítéseik kifizetődtek. A párizsi olimpián a hatodik, míg a 2024-es Európa-bajnokságon a harmadik helyen végeztek, manapság pedig az egyik legdinamikusabb csapatnak számítanak.

A 2027-es világbajnokság házigazdája Golovin Vlagyimir irányítása alatt minden bizonnyal még nagyobb önbizalmat szerez a mostani tornán, a hazai vb-n pedig az aranyérem is célként lebeghet a szem előtt

– jellemzi a magyar válogatottat a japán szövetség hivatalos oldala.

A cikk szerint Japán a védelmében bízhat, az eddig lejátszott négy mérkőzésen egyre stabilabbá vált a védekezés, így abban bízhatnak, hogy a magyar válogatottat is sikerül kevés gólon tartani, ahogy tették azt Horvátország és Svájc ellen, így megszerezve a győzelmet.

A továbbjutási esélyekről megjegyezték,

Japánnak legalább ötgólos győzelmet kell aratnia, hogy megőrizze esélyét a negyeddöntőt érő első két hely egyikének elérésére:

azonos pontszámnál az egymás elleni eredmények döntenek, és ha körbeveréssel többen állnak ugyanannyi ponttal – ami japán siker esetén reális forgatókönyv –, az egymás elleni gólkülönbség lehet a döntő tényező.