női kézi-vbJapánnői kézilabda vbmagyar női kézilabda-válogatott

A bosszút forraló japánok a magyar világbajnoki aranyérmet is szóba hozták

A magyar válogatott Japán ellen játssza utolsó előtti mérkőzését a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében. A mieink a vereség elkerülése esetén biztosítják a helyüket a legjobb nyolc között, a japánoknál azonban fogadkoznak, hogy bosszút állnak a tavalyi olimpiai selejtezőért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:16
Tavaly magabiztos győzelmet aratott a magyar válogatott (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Nagy a tét magyar szempontból a Japán elleni középdöntős mérkőzésen a női kézilabda-világbajnokságon: amennyiben Golovin Vlagyimir csapata nem kap ki ázsiai ellenfelétől, úgy biztosan ott lesz a torna negyeddöntőjében. A Svájcot meglepően magabiztosan legyőző japán válogatott az egyedüli, amely még kiszoríthatja a magyar nemzeti együttest az egyenes kieséses szakaszt érő első két hely egyikéről.

Japánnak nyernie kell a magyar válogatott ellen a női kézilabda-vb-n a továbbjutási esély megőrzéséhez
Japánnak nyernie kell a magyar válogatott ellen a női kézilabda-vb-n a továbbjutási esély megőrzéséhez. Forrás: IHF

A japán szövetség a hivatalos oldalán a magyar válogatott bemutatásával hangol a sorsdöntő összecsapásra: a címben bosszúért kiáltanak az ázsiaiak, akik tavaly áprilisban 37-28-ra kikaptak a párizsi olimpia selejtezőtornáján Debrecenben. A magyar csapat ennek a sikernek köszönhetően hibátlan mérleggel fejezte be a viadalt, és biztosította a helyét az ötkarikás játékokon. Akkor a négygólos vereség is belefért volna, pénteken viszont pontszerzés kell a biztos továbbjutáshoz.

 

A japánok szerint Magyarország megcélozza a világbajnoki címet

A bemutatásról szóló anyagban kiemelik, hogy Magyarországnak ez a huszonötödik világbajnoksága a lehetséges huszonhétből, és eddig egy aranyérem mellett négy ezüst és három bronz színesíti a dicsőséglistát.

– Bár a vb-n 2005 óta nem állhattak fel a dobogóra, a fiatal játékosok fejlesztésére irányuló erőfeszítéseik kifizetődtek. A párizsi olimpián a hatodik, míg a 2024-es Európa-bajnokságon a harmadik helyen végeztek, manapság pedig az egyik legdinamikusabb csapatnak számítanak.

A 2027-es világbajnokság házigazdája Golovin Vlagyimir irányítása alatt minden bizonnyal még nagyobb önbizalmat szerez a mostani tornán, a hazai vb-n pedig az aranyérem is célként lebeghet a szem előtt

– jellemzi a magyar válogatottat a japán szövetség hivatalos oldala.

A cikk szerint Japán a védelmében bízhat, az eddig lejátszott négy mérkőzésen egyre stabilabbá vált a védekezés, így abban bízhatnak, hogy a magyar válogatottat is sikerül kevés gólon tartani, ahogy tették azt Horvátország és Svájc ellen, így megszerezve a győzelmet.

A továbbjutási esélyekről megjegyezték, 

Japánnak legalább ötgólos győzelmet kell aratnia, hogy megőrizze esélyét a negyeddöntőt érő első két hely egyikének elérésére:

azonos pontszámnál az egymás elleni eredmények döntenek, és ha körbeveréssel többen állnak ugyanannyi ponttal – ami japán siker esetén reális forgatókönyv –, az egymás elleni gólkülönbség lehet a döntő tényező.

A magyar és a japán válogatott találkozója pénteken 18 órakor kezdődik Rotterdamban, a mieink vasárnap este Dánia ellen zárják a középdöntőt.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

