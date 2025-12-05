női kézilabda vbJapánSimon Petramagyar válogatott

Veszélyt érez a japánok ellen a magyar válogatott ásza + videó

Továbbra is százszázalékos teljesítménnyel áll a magyar női kézilabda-válogatott a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. Simon Petra és társai Szenegál, Irán és Svájc legyőzése után a középdöntő nyitányán a nagy rivális Romániát is legyőzték. A 34-29-es sikert a szurkolókkal közösen ünnepelték meg a lányok Rotterdamban, de máris itt az újabb kihívás. Az egyetlen olyan csapat, Japán lesz az ellenfél, amely matematikailag még veszélyeztetheti Golovin Vlagyimir csapatának továbbjutását a legjobb nyolc közé. Simon Petra szerint a japánok nagyon más kézilabda-kultúrát képviselnek, ami veszélyes lehet számukra.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 05. 4:47
Simon Petra 's-Hertogenbosch, 2025. december 1. Simon Petra (k), valamint a svájci Clairebel Coker (b) és Norma Goldmann (j) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen
Simon Petra (középen) a japánok ellen nem ekkora játékosokkal találkozik majd Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Minden szempontból nagy és értékes skalpot gyűjtött be a magyar női kézilabda-válogatott azzal, hogy szerda este 34-29-re megverte a románokat . A 7 gólos Klujber Katrin vezérletével végig vezetett Magyarország, ám az első félidő végén és a második elején többször az egyenlítésért támadhatott az ellenfél. A cserekapus, Janurik Kinga remekül védett , Vámos Petra és Tóvizi Petra gólerős játékával sikerült megújulnia Golovin Vlagyimir csapatának. Ezzel két legyet ütöttek egy csapásra a mieink. A tavalyi Európa-bajnoksághoz hasonlóan megnyerték a presztízscsatát a szomszédos ország ellen, amely ezzel elvesztette a továbbjutási esélyeit. Másrészt továbbra is hibátlan, és a legjobb nyolc közé jutás küszöbére ért nemzeti csapatunk, amelyre azért még két nehéz középdöntős meccs vár. A fiatal irányító, Simon Petra elemzett lapunknak.

Simon Petra
Simon Petra eltökélt, és tudja, mire lesz szükség Japán ellen (Fotó: MKSZ)

– Ez egy nagyon jó mérkőzés volt. A román–magyar meccseket nem kell bemutatni. Az volt a kulcs, hogy védekezésben összeszedtük magunkat. Ahogy kezdtünk, úgy tudtunk a második félidőben újra kompaktak lenni. Támadásban voltak nehezebb időszakaink, amikor nem tudtunk annyira gólt lőni. Aztán azt is megoldottuk. 

Ezen az úton megyünk tovább, és nagyon remélem, hogy a következő mérkőzéseken is így fogunk majd teljesíteni. A románok legyőzése mindig pluszerőt ad 

– tekintett vissza Simon Petra a szerdai, kulcsfontosságú összecsapásra. 

Simon Petra veszélyérzete és reménye

Magyarországnak egyetlen pontra, azaz döntetlenre lenne szüksége a továbbjutáshoz Japán és Dánia ellen. A 21 éves irányító viszont nem erre, hanem a középdöntős csoport megnyerésére koncentrál.

– Minden mérkőzést meg kell nyerni, nem számolgatunk. Nem azon gondolkodunk, hogyan juthatunk tovább vagy hogyan nem. A célunk, hogy először a legjobb nyolc, majd a legjobb négy közé kerülhessünk. 

A következő ellenfeleink, a japánok egy nagyon más kézilabda-kultúrát képviselnek, ami nagyon veszélyes lehet számunkra. Fel kell készülnünk minden egyes játékukra.

 Nyilván nehéz lesz, de ha ugyanolyan erősek, szervezettek tudunk maradni hátul, mint a románok ellen, akkor remélem, nem lesz probléma. Erre a meccsre is ugyanolyan alaposan készülünk, mint a többire. Nem szabad kiadnunk a kezünkből azt a két pontot. Bízom benne, hogy erősek leszünk a következő találkozókon is – mondta lapunknak Simon Petra.

A Magyarország–Japán mérkőzést pénteken (18.00, Rotterdam, tv: M4 Sport) játsszák, az Origó videós előzetesét alább láthatják:

 

