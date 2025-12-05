Veszélyt érez a japánok ellen a magyar válogatott ásza + videó

Minden szempontból nagy és értékes skalpot gyűjtött be a magyar női kézilabda-válogatott azzal, hogy szerda este 34-29-re megverte a románokat . A 7 gólos Klujber Katrin vezérletével végig vezetett Magyarország, ám az első félidő végén és a második elején többször az egyenlítésért támadhatott az ellenfél. A cserekapus, Janurik Kinga remekül védett , Vámos Petra és Tóvizi Petra gólerős játékával sikerült megújulnia Golovin Vlagyimir csapatának. Ezzel két legyet ütöttek egy csapásra a mieink. A tavalyi Európa-bajnoksághoz hasonlóan megnyerték a presztízscsatát a szomszédos ország ellen, amely ezzel elvesztette a továbbjutási esélyeit. Másrészt továbbra is hibátlan, és a legjobb nyolc közé jutás küszöbére ért nemzeti csapatunk, amelyre azért még két nehéz középdöntős meccs vár. A fiatal irányító, Simon Petra elemzett lapunknak.

Simon Petra eltökélt, és tudja, mire lesz szükség Japán ellen (Fotó: MKSZ)

– Ez egy nagyon jó mérkőzés volt. A román–magyar meccseket nem kell bemutatni. Az volt a kulcs, hogy védekezésben összeszedtük magunkat. Ahogy kezdtünk, úgy tudtunk a második félidőben újra kompaktak lenni. Támadásban voltak nehezebb időszakaink, amikor nem tudtunk annyira gólt lőni. Aztán azt is megoldottuk.

Ezen az úton megyünk tovább, és nagyon remélem, hogy a következő mérkőzéseken is így fogunk majd teljesíteni. A románok legyőzése mindig pluszerőt ad

– tekintett vissza Simon Petra a szerdai, kulcsfontosságú összecsapásra.