Háromból három – női válogatottunk is kijutott az olimpiára!

A debreceni selejtezőcsoportban szereplők közül Svédország váltotta meg elsőként jegyét a párizsi olimpiára. A vasárnap esti, magyar–japán összecsapás előtt rendezték meg a brit–svéd meccset, amely a várakozásoknak megfelelően az északiak fölényes, 52-8-as sikerével ért véget. A lefújás után a svéd válogatott játékosai a jelképesen átnyújtott olimpiai jeggyel örömködtek, a csütörtöktől vasárnapig tartó tornára „beugróként” érkező Nagy-Britanniát, a szimpatikus vesztest viszont alaposan megünnepelte a debreceni közönség.

Elsőként a svédek ünnepelhettek Debrecenben. Fotó: MTI/Derencsényi István

Egy olimpiai kvóta azonban még gazdára várt. A japánok egy, a magyarok két győzelemmel várták a zárómeccset, amellyel kapcsolatban előzetesen tudható volt, hogy akár a négygólos magyar vereség is belefért volna ahhoz, hogy Magyarország megőrizze kijutó helyét.

Már az első félidőben eldőlt

A Főnix Arénát a Himnusz alatt látványos élőképpel piros-fehér-zöldbe borító szurkolósereg egyértelműen ünnepelni érkezett. Ezt először az 58. másodpercben tehette meg, amikor Klujber Katrin góljával megszerezte a vezetést Magyarország. Hamarosan fordult az állás, három és fél percnél már a japánok vezettek 2-1-re. A 6. percben újra nálunk volt az előny (3-2), amit a kétszer védő Böde-Bíró Blankának és a jól záró védelemnek köszönhetően a 9. percig őriztünk is, ám ekkor egalizáltak a japánok. Ezt követően hárompercnyi gólcsend végére tett pontot Klujber, révén pedig már 5-3-ra vezettünk.

A meccs első periódusában mindkét csapat többször hibázott támadásban, Japán szövetségi kapitánya, Kisimoto Kenta végül 7-4-es magyar vezetésnél, a 14. percben kért először időt. Alig másfél perc múlva újra így tett, hiszen újabb két magyar gólnak köszönhetően már öttel elhúztunk. Ez sem segített, tízzel az első játékrész vége előtt már hét volt közte, így semmi jel nem utalt arra, hogy elúszhat a párizsi szereplésünk. Érezte ezt a szurkolótábor is, amely a találkozó ezen szakaszában is megállás nélkül, hangosan ünnepelte a csapatot. A hajrában tovább nyílt az olló, végül fél óra után 18-11-re vezettünk, azaz a jobbnál is jobb volt a helyzet a kijutási esélyeink szempontjából.

Klujber Katrin volt a leggólerősebb játékosunk vasárnap este. Fotó: Csudai Sándor

A szakág mindkét csapata kijutott

A második félidő gyors gólváltással kezdődött. A folytatásban Klujber és Győri-Lukács volt különösen elemében, amikor a 41. percben, 23-13-as magyar előnynél először számolhatott tízet az ellenfélre a vendéglátó, Klujber Katrin kilenc, Győri-Lukács Viktória pedig hat találatnál járt. Ekkor már felszabadultan játszhatott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese, hiszen a tízgólos fór valójában 14 volt a korábbiak miatt kialakult gólkülönbség miatt.

A végéhez közeledvén sem vett vissza a magyar csapat, a japánokat felkészítő Kisimoto mester nem tehetett mást, mint a 47. percben, 29-17-nél is időt kért. A lényeg ettől persze nem változott, a vasárnap sokkal jobban játszó, közönsége által is űzött, hajtott hazai gárda a vártnál is nagyobb különbséggel, 37-28-ra győzött, ezzel bebiztosította helyét az idei olimpián. A Japán elleni meccs legeredményesebb magyarja a Ferencváros 11 találatig jutó játékosa, Klujber Katrin lett.