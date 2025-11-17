Hamarosan fontos bejelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek – kövesse nálunk élőben! + videó

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt, ahol kis- és középvállalkozókat érintő intézkedéscsomaggal kapcsolatban tesznek bejelentést.

A közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Az is kiderült, hogy a kormány megemeli a bankadót, és az ebből befolyó bevételből fogja finanszírozni a vállalatok újabb adócsökkentési programját és a fix 3 százalékos kkv-hiteleket.

A sajtótájékoztatóról a Magyar Nemzet is tudósít, kövesse nálunk élőben!