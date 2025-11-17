Orbán Viktor: Európa háborús állapot felé sodródik

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy „Európa egy háborús állapot felé menetel”. Mint mondta, az európai politikában egyre erőteljesebb háborús retorika jelenik meg, és mára a háborús gazdaság kifejezés is a hétköznapi politikai szóhasználat részévé vált.

A kormányfő felidézte: már olyan kijelentések is visszhang nélkül maradnak, mint hogy „2030-ra készen kell állni, hogy megvívjunk egy háborút”. Hozzátette,

Európában immár bevallott cél egy háborús gazdaság felépítése, erről fogadnak el dokumentumokat, és erről nyilatkoznak a brüsszeli vezetők.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a magyar kormány korábban döntést hozott: Magyarország a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett saját, nemzeti gazdaságpolitikát folytat. Mint hangsúlyozta,

továbbra is lehetséges olyan gazdasági irányvonalat követni, amely nem a háború felé visz, hanem a nemzeti érdekek érvényesítését szolgálja.

A miniszterelnök rámutatott: bár zajlik a politikai vita arról, milyen hatással van a háború a gazdaságra, „épeszű ember” nem vonja kétségbe, hogy a fegyveres konfliktus negatív következményekkel jár mind Magyarország, mind az Európai Unió gazdaságára nézve.

A kormányfő szerint

a háború által visszafogott növekedés ellenére is ki kell tartani a nem háborús, nemzeti gazdaságpolitika mellett.

Kijelentette: „A korábban kitűzött célokat nem adjuk fel.” Felidézte, hogy a vállalkozókkal arról állapodtak meg, az adóterheket csökkentik, az őket sújtó bürokratikus terheket pedig jelentősen mérséklik.

A mai napon bejelentett 11 pontos gazdasági akciótervvel pontosan ezt tettük. Innen folytatjuk!

– tette hozzá.