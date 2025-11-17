A Tisza a vállalkozások adójának emelésére készül

Orbán Viktor épp most jelentett be egy nyolcvanmilliárd forintos adócsökkentést a magyar kis- és középvállalkozásoknak. Ezzel szemben a Tisza Párt megemelné a vállalkozások adóját kilencről 25 százalékra – jelezte friss Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: a jelenlegi kilencszázalékos társasági adó a legkisebb egész Európában. Ezt a Tisza megemelné 25 százalékra, közel a háromszorosára.

Az adóemelés tönkretenné a magyar vállalkozásokat, csődhöz és tömeges elbocsátásokhoz vezetne

– írja a politikus, majd felteszi a kérdést: miért csinálná ezt a Tisza? „Mert ez a brüsszeli parancs. Kell a pénz Ukrajnára, a háborúra. Meg az arany klozett sincs ingyen…” – fogalmaz a posztban. Majd azzal zárja a bejegyzést, hogy aki nem akarja, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, az vegyen részt a nemzeti konzultációban

