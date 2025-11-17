Történelmi intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök: jönnek az adócsökkentések, szemben a Tisza Párt adóemelési elképzeléseivel

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt. A kormányfő és az MKIK elnöke az eseményen olyan tizenegy pontos, a kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be, amely a vállalkozások adminisztratív és adóterheit mérsékli a megemelt bankadóból befolyó bevételből. A miniszterelnök leszögezte, Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen.
Adó- és bürokráciacsökkentés: ez a legnagyobb segítség a hazai kkv-knak
Az adópolitikáról közölte, lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát, még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihúzni magunkat. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy rossz hatása van az országra, de ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – mutatott rá. – A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk – jegyezte meg.
- Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét.
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
- Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocpolalapot, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterheit.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, négy-öt ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe.
- Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt.
- A társasági adóelőleg értékhatárát ötről húszmillió forintra emelik.
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra.
- Nyolcvanezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.
Lesznek még ilyen megállapodások
– Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.