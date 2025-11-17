Történelmi intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök: jönnek az adócsökkentések, szemben a Tisza Párt adóemelési elképzeléseivel

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt. A kormányfő és az MKIK elnöke az eseményen olyan tizenegy pontos, a kkv-kat segítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be, amely a vállalkozások adminisztratív és adóterheit mérsékli a megemelt bankadóból befolyó bevételből. A miniszterelnök leszögezte, Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen.

Adó- és bürokráciacsökkentés a kkv-knak 11 pontban. Fotó: Shutterstock

Adó- és bürokráciacsökkentés: ez a legnagyobb segítség a hazai kkv-knak

Az adópolitikáról közölte, lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát, még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihúzni magunkat. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy rossz hatása van az országra, de ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – mutatott rá. – A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk – jegyezte meg.

Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét.

Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.

Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocpolalapot, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterheit.

Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, négy-öt ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe.

Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.

Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.

Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak.

Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt.

A társasági adóelőleg értékhatárát ötről húszmillió forintra emelik.

Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra.

Nyolcvanezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.

Lesznek még ilyen megállapodások

– Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek – közölte Orbán Viktor.