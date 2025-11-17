Így érinti az adócsökkentési csomag a kkv-k adózását

A fix 3 százalékos vállalkozói hitel után a kormány újabb 11 fontos pontban, egy 80-90 milliárd forintos adócsökkentésben is megállapodott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A Niveus a 11 pontból két intézkedést emelt ki, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását: a kisvállalati adóra jogosultak körének kiszélesítését, valamint a kiskereskedelmi adó határsávjainak megemelését.

Az adócsökkentési csomag részeként kiszélesítik a kiva-alanyok körét

A mai bejelentés szerint a kormány kiszélesítené a kisvállalati adóra (kiva) jogosultak körét és ezzel még több vállalkozás választhatná ezt az adózási módot. A jelenlegi adatok szerint már százezres a kisvállalati adó szerint adózó cégek száma Magyarországon. Ezt támogatta, hogy a kiva feltételeit folyamatosan javították, például az adókulcs 2022-ben 10 százalékra csökkent – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A korábbi sajtóinformációk alapján a belépési küszöböt a jelenlegi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra kívánják emelni.

A Niveus egy korábbi vizsgálata alapján csak közel 300 cég rendelkezik 3 milliárd forintot meghaladó, de 6 milliárd forintot el nem érő árbevétellel. Ők mindenképpen gondolkodhatnak majd belépésen a kiva adózásba, amennyiben a létszámadatuk sem haladja majd meg a törvényben rögzített szintet. Ugyanakkor nem csak ők, hanem egyéb vállalkozások is beléphetnek ebbe az adózásba, amelyek eddig azért nem tehették meg, mert valamely mutatójuk:

árbevétel,

mérlegfőösszeg,

létszám

árbevétel,

mérlegfőösszeg,

létszám

már meghaladta a belépési küszöböt. A kiva-ba lépést nehezíti, hogy a mutatószámokat a kapcsolt vállalkozásokkal együtt kell vizsgálni, tehát egy multinacionális vállalkozás magyarországi leányvállalata sokszor nem lehet jogosult a kiva választására – jegyezte meg a szakértő.

A Niveus szerint ezres nagyságrendű lehetne az a cégszám, amelyek a módosított szabályok szerint beléphetnének ebbe az adózási módba.

A kilépési határ növelése pedig további cégek számára teszi hosszabb távon fenntarthatóvá a kiva szerinti adózást.