Koncz Zsófia: Mi nem háborút, hanem családokat finanszírozunk + videó

– A háború finanszírozása és a migráció helyett mi a magyar családokat támogatjuk, 4802 milliárd forint szerepel a jövő évi költségvetésben erre a célra – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Soós Lajos

Koncz Zsófia emlékeztetett, ez az összeg a bruttó hazai termék öt százaléka. Hozzátette, soha ekkora támogatást nem kaptak korábban a magyar családok. Az államtitkár közölte,

az Európai Bizottság most új fokozatba kapcsol, a migrációs paktumot mindenképpen végre akarják hajtani, és már 2026 nyarától kötelező betelepítések lehetnek.

Jelezte, ez Magyarország esetében harmincezer migránst jelentene, és minden be nem települt migráns után nyolcmillió forint büntetést kell fizetni. Ez körülbelül 240 milliárd forintot jelent Magyarország esetében – mondta.

Koncz Zsófia rámutatott,

az október elsejétől érvényes, a háromgyermekes édesanyáknat érintő személyijövedelemadó-mentesség 250 ezer édesanyát érint, és kétszázmilliárd forintba kerül.

Felhívta a figyelmet, hogy minden elköltött forinttal a magyar családokat akarják segíteni, szemben azzal, amit Brüsszelben gondolnak.

Az államtitkár kiemelte, a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni. Ezt erősíti az a döntés, ami lehetővé teszi, hogy a 41 éves kor feletti várandós nők esetében is elérhető legyen a csok plusz. Közölte, a program 2024 év elején indult, és eddig közel húszezren vették igénybe.

Hozzátette, a programban szerepelt egy átmeneti rendelkezés, ami

2025 végéig tette lehetővé azt, hogy a 41 éves kor feletti várandós nők is igénybe vegyék azt. Elmondta, a kormány az átmeneti rendelkezést állandósította, így a jövőben továbbra is élhetnek a program lehetőségeivel az érintettek.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott, ilyen és ehhez hasonló témák merültek fel a családügyi kerekasztal harmadik ülésén.

Elindult a Generációk találkozása díj közönségszavazása

Rámutatott, az államtitkárság feladata a generációk közötti együttműködés támogatása is. Elmondta, jelenleg körülbelül négyszáz településen működik senior örömtánccsoport, és aláírtak egy megállapodást, amiben rögzítették, hogy 2030-ig legalább ezer helyszínen legyen ilyen lehetőség. Felhívta a figyelmet arra, hogy elindult a Generációk találkozása díj közönségszavazása is, a voksokat november 27-ig várják.