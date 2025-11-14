családkormányzatédesanyagyed

Családpolitika: milliárdok maradnak a gyermeket nevelőknél

Újabb eredménye mutatkozik a kormányzat családokat támogató politikájának. A legfrissebb adatokból kiderül, hogy a nyáron bevezetett adómentességnek köszönhetően egyetlen hónap alatt több mint 123 ezer, kisgyermeket nevelő szülőnél mintegy hétmilliárd forint maradt pluszban. A családok anyagi biztonsága napról napra erősödik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 8:58
Család. Illusztráció Shutterstock
Júliustól vált személyijövedelemadó-mentessé a csecsemőgondozási (csed), a gyermekgondozási (gyed) és az örökbefogadói díj, az intézkedés kedvező hatása pedig már a szeptemberi statisztikákban is egyértelműen látszik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint a múlt hónapban több mint 123 ezren éltek a lehetőséggel, ami összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett. Ennek köszönhetően hétmilliárd forinttal kevesebb személyi jövedelemadót fizettek be, ez az összeg pedig közvetlenül a családok vásárlóerejét növeli.

Milliárdok maradnak a családoknál. /Fotó: Czinege Melinda
Milliárdok maradnak a családoknál. Fotó: Czinege Melinda

Újabb előrelépés a családoknak

A kormányzatnak kiemelt szempont volt, hogy a támogatás igénylése ne jelentsen adminisztrációs terhet a kisgyermekes szülők számára. Ennek megfelelően a kedvezményt nem szükséges külön kérelmezni, a folyósító szervek – például az államkincstár – a kifizetéskor automatikusan érvényesítik azt. A szabályozás méltányos abban az esetben is, ha egy szülő egyidejűleg többféle, a mentességre jogosító ellátást kap, a kedvezmény ugyanis mindegyikre jár.

Az új mentesség zökkenőmentesen illeszkedik a már meglévő kedvezmények rendszerébe. A csed, gyed és örökbefogadói díj utáni mentességet a három-, illetve négygyermekes anyák kedvezményét követően, de a többi (a 25 év alatti fiatalok, a harminc év alatti anyák, a személyi, az első házasok vagy a családi) kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni. Fontos, hogy míg a csed és az örökbefogadói díj teljesen köztehermentes, a gyed után fizetendő tízszázalékos nyugdíjjárulékból a családi járulékkedvezmény továbbra is érvényesíthető.

A mostani intézkedés is beleillik abba a többlépcsős programba, amely a gyermeket nevelő családok helyzetének folyamatos javítását szolgálja. Júliustól ötven százalékkal emelkedett  a családi adókedvezmény, és október elsejétől hatályba lépett a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentessége a munkával szerzett jövedelmeikre. A bővülés jövőre is folytatódik: januártól lépcsőzetesen megkezdődik a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének bevezetése, valamint a harminc év alatti, egy gyermeket nevelő édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik. Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második, ötven százalékos emelése is.
 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

