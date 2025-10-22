családpolitikaEgyesült ÁllamokSzijjártó Péter

Az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára

Az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára, s a jelenlegi adminisztráció a családpolitikai intézkedések terén hazánknak ezen példáját követi. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt szerdán Washingtonban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 21:01
Szijjártó Péter a magyar kormány nevében díjat vett át
Szijjártó Péter a magyar kormány nevében nemzetközi becsületdíjat vett át az édesanyák és a családok védelméről szóló Genfi Konszenzusnyilatkozat ötödik évfordulós megemlékező ünnepségén, és ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ezt olyan országok hozták létre, amelyek konzervatív családpolitikát folytatnak, és politikai–gazdasági stratégiájuk középpontjába a családok védelmét állították. 

Szijjártó Péter a magyar kormány nevében nemzetközi becsületdíjat vett át az édesanyák és a családok védelméről szóló Genfi Konszenzusnyilatkozat ötödik évfordulós megemlékező ünnepségén Forrás: Facebook
(Forrás: Facebook)

Emlékeztetett, hogy amikor Joe Biden előző amerikai elnök hivatalba lépett, akkor az Egyesült Államok hamar ki is lépett ebből a közösségből, aztán Lengyelország is, miután a kormányváltással ott is a woke, liberális ideológia uralkodott el. 

De mi maradtunk természetesen. Mi, magyarok fenntartottuk ennek a szervezetnek a működését, a működtetést Budapestről végeztük el. Ezt az amerikai republikánusok mindig nagyra, nagyon nagyra értékelték, és most, hogy Donald Trump elnök visszatért a Fehér Házba, gyorsan vissza is tértek ebbe a szervezetbe

– mondta. 

És nyíltan beszélnek arról, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat családpolitikájának végrehajtása során Magyarországot, a magyar családpolitikát példaként tekintik, és amikor családpolitikai intézkedéseket hoznak, akkor a magyar példát, a magyar családpolitika példáját követik

– folytatta. 

Szijjártó Péter közölte, hogy ennek megfelelően egy nagyon rangosnak számító kitüntetést kapott a magyar kormány, amiért a konzervatív, hagyományos családpolitika védelmére létrehozott szövetség működését fenntartotta az elmúlt években is. 

A mai napon ezért ezt a nemzetközi becsületdíjat itt megkapjuk, és továbbra is joggal vagyunk büszkék arra, hogy az Egyesült Államokban a magyar családpolitikára példaként tekintenek

– jelentette ki. 

Majd rámutatott, hogy Magyarország a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítja a családok támogatásra, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között. Emellett hangsúlyozta, hogy az anyák adómentességére vonatkozó magyar szabályozás különösen nagy tetszést vált ki az Egyesült Államokban. És kifejtette, hogy ennek értelmében a legalább háromgyermekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, és ezt 2026-tól a kétgyermekesekre is kiterjesztik. Továbbá többek közt érintette az Otthon start programot, a fiatal párok által igénybe vehető Babaváró hitelt, a Munkáshitelt és a Diákhitel-tartozás részleges vagy teljes elengedését a több gyermeket vállaló fiatalok számára. És szavai szerint mindezen intézkedések eredményeként az elmúlt tizenkét év során 26 százalékkal nőtt a termékenységi ráta Magyarországon, emelkedett az Európai Unióban hazánkban legnagyobb mértékben a házasságkötések száma, miközben a válások száma több évtizedes mélypontra süllyedt, és a nők foglalkoztatottsága terén is második helyezett az ország az EU-ban. 

A miniszter leszögezte, hogy a magyar kormány legfőbb célja hazánk megerősítése, ehhez pedig először is a családokat kell megerősíteni. Arra is figyelmeztetett, hogy 

a család mint intézmény és mint fogalom erős támadás alatt áll a globális politikai színtéren a liberális fősodor részéről, éppen ezért világossá kell tenni, hogy Magyarországon a család anyából, apából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa férfi. 

Illetve a magyar politika két fő alapelveként rögzítette, hogy a családok alapját az anyák jelentik, akiket segíteni kell az összhang megteremtésében a család és a karrier, a magánélet és a munka között, majd azt is aláhúzta, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekvállalás hátrányosabb gazdasági helyzetbe hozza a családokat.

