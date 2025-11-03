Koncz ZsófiaFideszállamtitkárSteiner Attila

Történelmi családtámogatási korszak: egymillió édesanya lehet szja-mentes négy éven belül

A magyar családok történelmi mértékű támogatásban részesülnek – hangzott el a Steiner Attila energiaügyi államtitkár meghívására tartott lakossági fórumon, ahol Koncz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője és családügyi államtitkár ismertette a kormány legújabb intézkedéseit. A kabinet célja, hogy négy éven belül egymillió édesanya legyen személyi jövedelemadó-mentes Magyarországon.

Gábor Márton
2025. 11. 03. 19:32
Család. Illusztráció Shutterstock
– Nagyon fontos területet szeretnénk ma mélyebben megismerni, a családtámogatás kérdéskörét, illetve azokat a kérdéseket, amelyek a Fidesz vezette kormánynak a nagy vívmányai – fogalmazott Steiner Attila, aki kiemelte: a háborús feszültségek és az európai gazdasági nehézségek ellenére is sikerült megőrizni, sőt bővíteni a magyar családtámogatási rendszert.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára
Fotó: Soós Lajos / MTI

A fórum fő vendége, Koncz Zsófia hangsúlyozta:

2010 után a kormány valódi családbarát fordulatot hajtott végre, amelynek első lépése a családi adókedvezmény újbóli bevezetése volt. Azóta több mint harmincféle támogatási forma segíti a magyar családokat – ez a világon is egyedülálló rendszernek számít.

Az államtitkár elmondta: az idén megkezdődött Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amelynek része a családi adókedvezmény duplázása, valamint az, hogy a csed és a gyed is személyi jövedelemadó-mentessé vált. Ez mintegy egymillió család mindennapjait könnyíti meg.

Szeptemberben elindult az Otthon start program, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési támogatásként segíti a fiatalokat és családalapításon gondolkodókat. Október elsejétől pedig a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentességet élveznek, kortól függetlenül.

Koncz Zsófia rámutatott: novemberben a családok már kézzelfoghatóan is érezhetik az intézkedések hatását, hiszen a most érkező fizetésekben jelennek meg az új kedvezmények. Januártól pedig újabb kör bővül: a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is mentesülhetnek az szja fizetése alól

Négy éven belül egymillió édesanya lesz szja-mentes Magyarországon. A világon sehol nincs ilyen

– hangsúlyozta. A kormány a következő négy évben további négyezermilliárd forintot biztosít a családok támogatására, a jövő évi költségvetésben pedig a GDP öt százalékát, azaz 4802 milliárd forintot fordítanak erre a célra.

Az államtitkár ugyanakkor figyelmeztetett: a magyar családtámogatási rendszer „támadások kereszttüzében áll” Brüsszelben és az ellenzéki pártok részéről egyaránt.

Az Európai Bizottság rendszeresen bírálja a családtámogatásokat, az otthonteremtési programot túl bőkezűnek, a Nők 40 programot túl drágának tartja

– mondta. Koncz Zsófia szerint a magyar kormány a munkaalapú társadalom elvét védi, míg Brüsszel segélyalapú modellt erőltetne, és a háborús költekezésre terelné a családoknak szánt forrásokat.

A politikus emlékeztetett: a kormány aláírásgyűjtést és nemzeti konzultációt indított, amelyben a magyar emberek véleményét kérik arról, hogy meg kell-e őrizni az egykulcsos adórendszert, a családi adókedvezményeket és az anyák szja-mentességét.

Nem magától értetődő, hogy ezek az intézkedések fennmaradnak. Harcolnunk kell értük Brüsszelben és itthon is

– zárta beszédét Koncz Zsófia, hozzátéve: az országjárás célja, hogy minél több magyar emberrel közvetlenül is megvitassák a családokat érintő kérdéseket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

