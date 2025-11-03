Történelmi családtámogatási korszak: egymillió édesanya lehet szja-mentes négy éven belül

– Nagyon fontos területet szeretnénk ma mélyebben megismerni, a családtámogatás kérdéskörét, illetve azokat a kérdéseket, amelyek a Fidesz vezette kormánynak a nagy vívmányai – fogalmazott Steiner Attila, aki kiemelte: a háborús feszültségek és az európai gazdasági nehézségek ellenére is sikerült megőrizni, sőt bővíteni a magyar családtámogatási rendszert.

Fotó: Soós Lajos / MTI

A fórum fő vendége, Koncz Zsófia hangsúlyozta:

2010 után a kormány valódi családbarát fordulatot hajtott végre, amelynek első lépése a családi adókedvezmény újbóli bevezetése volt. Azóta több mint harmincféle támogatási forma segíti a magyar családokat – ez a világon is egyedülálló rendszernek számít.

Az államtitkár elmondta: az idén megkezdődött Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amelynek része a családi adókedvezmény duplázása, valamint az, hogy a csed és a gyed is személyi jövedelemadó-mentessé vált. Ez mintegy egymillió család mindennapjait könnyíti meg.

Szeptemberben elindult az Otthon start program, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési támogatásként segíti a fiatalokat és családalapításon gondolkodókat. Október elsejétől pedig a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentességet élveznek, kortól függetlenül.

Koncz Zsófia rámutatott: novemberben a családok már kézzelfoghatóan is érezhetik az intézkedések hatását, hiszen a most érkező fizetésekben jelennek meg az új kedvezmények. Januártól pedig újabb kör bővül: a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is mentesülhetnek az szja fizetése alól

Négy éven belül egymillió édesanya lesz szja-mentes Magyarországon. A világon sehol nincs ilyen

– hangsúlyozta. A kormány a következő négy évben további négyezermilliárd forintot biztosít a családok támogatására, a jövő évi költségvetésben pedig a GDP öt százalékát, azaz 4802 milliárd forintot fordítanak erre a célra.

Az államtitkár ugyanakkor figyelmeztetett: a magyar családtámogatási rendszer „támadások kereszttüzében áll” Brüsszelben és az ellenzéki pártok részéről egyaránt.

Az Európai Bizottság rendszeresen bírálja a családtámogatásokat, az otthonteremtési programot túl bőkezűnek, a Nők 40 programot túl drágának tartja

– mondta. Koncz Zsófia szerint a magyar kormány a munkaalapú társadalom elvét védi, míg Brüsszel segélyalapú modellt erőltetne, és a háborús költekezésre terelné a családoknak szánt forrásokat.