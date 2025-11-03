A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – ez derült ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula miniszteri biztos írásbeli megkeresésére adott válaszából. A gyanúsításról korábban a rendőrség válasza alapján lapunk is beszámolt.

Ruszin-Szendi Romuluszt garázdasággal gyanúsítják Forrás: Mandiner, pillanatkép

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Ez azonban hazugság.