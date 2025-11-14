Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Hankó BalázsKoncz ZsófiaCSOK Plusz LakáshitelTisza-adómigrációcsaládtámogatásédesanya

A csok plusz lakáshitelt már 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt – közölte Hankó Balázs. A családügyi kerekasztal ülésén a kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta: nemet mondanak a migrációra és a baloldali adóemelési elképzelésekre, és minden segítséget megadnak a családoknak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 14:02
kid kissing the belly of her mom 633713483 Illusztráció Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós anya 41 év feletti – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter.

Budapest, 2025. november 14. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (k), Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (b) és Kardosné Gyurkó Katalin generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos (j) a családügyi kerekasztal ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. november 14-én. MTI/Soós Lajos
 Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (k), mellette Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (b) és Kardosné Gyurkó Katalin generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos (j) a családügyi kerekasztal ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. november 14-én. Fotó: MTI/Soós Lajos

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésen azt mondta: ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.

Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forint marad több, és

a családi adókedvezmény júliusi, első ötvenszázalékos és a következő, januári ötvenszázalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy mindeközben folyik a háborús készülődés, gyűjtik a pénzt az orosz–ukrán háború finanszírozására, ezt egyszerűen Tisza-adónak tudjuk hívni.

Ez a tervezett adókorrekció

  • az egygyerekes családoknál 166 ezer forintot,
  •  a kétgyerekeseknél 226 ezer forintot,
  • a háromgyerekeseknél 344 ezer forintot

jelentene.

Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás, és még a Tisza-adó is

– fogalmazott.

 

Az Orbán-kormány a családok és a béke pártján áll

– A kormány egyértelműen a családok mellett és a béke pártján áll – emelte ki, hozzátéve, hogy 

az elmúlt évek családtámogatásának köszönhetően az Európai Unióban a termékenységi arányszám Magyarországon emelkedett legjobban.

Az EU-ban pedig úgy tudunk harmadik helyen lenni a termékenységi arányszámban, hogy míg az uniós átlag 25 százaléka migrációs születésű, ahol az édesanya migrációs hátterű, addig Magyarország ez nulla.

Kiemelte, a családtámogatásoknak köszönhetően fordulóponthoz érkezett Magyarország,

a babaváró, a csok plusz támogatások igénylése emelkedik, nő a házasságkötések száma, és ez a gyermekvállalásra is pozitív hatással van, trendforduló lesz.

Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt napok döntései és nemzetközi tárgyalásai is egyértelműen jelzik, hogy mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük, és családjainkért harcolunk.

– Szükségszerűen harcolunk Brüsszellel szemben, hiszen ott a családokkal szemben a gyorsított társadalomcserét, a migrációt támogatják – fogalmazott Hankó Balázs, hozzátéve, hogy harcolnak mindazok ellen is, akik Brüsszel Magyarországra küldött képviselői, ez a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció.

Hozzátette: ott, ahol rend van, ahol normalitás van, ott ezt a kiállást tisztelet övezi, mint ahogy ez Washingtonban történt. Mint mondta, az amerikai látogatás alkalmával számos olyan megbeszélés, tárgyalás, szövetségkötés történt, ami a magyar kormányzat politikáját, identitását, szuverenitását, patrióta politikáját erősíti.

Jelezte: az energiakérdéseken túl – bár ezen a téren történt megállapodás is jelentős mértékben segíti a családokat, hiszen megőrizhető a rezsicsökkentés – a családügy területén kötött együttműködések is fontosak.

 

Nem a migrációra, igen a családokra

Hankó Balázs beszámolója szerint megbeszélést folytattak az amerikai családszervezetek vezetőivel, és elmondható, hogy

a magyar családpolitika példa az Egyesült Államoknak, hiszen számos, a magyarhoz hasonló konstrukciót vezettek ott is be.

Az Egyesült Államok – hasonlóan Magyarországhoz – nemet mond a migrációra, nemet mond a genderpropagandára, és igent mond a családok támogatására – hangoztatta.

Megállapodtak arról is, hogy a – családok védelmére összpontosító – genfi konszenzus nyilatkozathoz további országokat csatlakoztatnak, a tervek szerint magyar közvetítéssel egy konferencián jelentik be a csatlakozó országokat.

Összehasonlításként elmondta,

a Brüsszelben elfogadott migrációs paktum 240 milliárd forintot róna Magyarországra, míg a háromgyermekes anyák szja-mentessége éves szinten nagyjából kétszázmilliárd forintot jelent.

– Egyértelmű „nem” a migrációra és egyértelmű „igen” a családtámogatásokra – emelte ki.

 

Minden eddiginél több jut a családok támogatására

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, a jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP öt százalékát költi a kormány a családokra.

2025 minden szempontból a családok éve, elindították Európa legnagyobb adócsökkentési csomagját júliusban, elindították az Otthon start programot, amit kombinálhatóvá tettek egyéb konstrukciókkal, és október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák váltak szja-mentessé

– sorolta.

Beszámolt arról is, hogy meghirdették a Generációk találkozása díjat, amire több mint kétszáz pályázat érkezett. Elindították a senior örömtánc programot, ami négyszáz településen elérhető, a terv ezer helyszín 2030-ig.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu