A csok plusz lakáshitelt már 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós anya 41 év feletti – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter.
Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésen azt mondta: ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.
Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forint marad több, és
a családi adókedvezmény júliusi, első ötvenszázalékos és a következő, januári ötvenszázalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat.
A tárcavezető beszélt arról is, hogy mindeközben folyik a háborús készülődés, gyűjtik a pénzt az orosz–ukrán háború finanszírozására, ezt egyszerűen Tisza-adónak tudjuk hívni.
Ez a tervezett adókorrekció
- az egygyerekes családoknál 166 ezer forintot,
- a kétgyerekeseknél 226 ezer forintot,
- a háromgyerekeseknél 344 ezer forintot
jelentene.
Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás, és még a Tisza-adó is
– fogalmazott.
Az Orbán-kormány a családok és a béke pártján áll
– A kormány egyértelműen a családok mellett és a béke pártján áll – emelte ki, hozzátéve, hogy
az elmúlt évek családtámogatásának köszönhetően az Európai Unióban a termékenységi arányszám Magyarországon emelkedett legjobban.
Az EU-ban pedig úgy tudunk harmadik helyen lenni a termékenységi arányszámban, hogy míg az uniós átlag 25 százaléka migrációs születésű, ahol az édesanya migrációs hátterű, addig Magyarország ez nulla.
Kiemelte, a családtámogatásoknak köszönhetően fordulóponthoz érkezett Magyarország,
a babaváró, a csok plusz támogatások igénylése emelkedik, nő a házasságkötések száma, és ez a gyermekvállalásra is pozitív hatással van, trendforduló lesz.
Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt napok döntései és nemzetközi tárgyalásai is egyértelműen jelzik, hogy mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük, és családjainkért harcolunk.