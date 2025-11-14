A csok plusz lakáshitelt már 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós anya 41 év feletti – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (k), mellette Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (b) és Kardosné Gyurkó Katalin generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos (j) a családügyi kerekasztal ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. november 14-én. Fotó: MTI/Soós Lajos

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésen azt mondta: ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.

Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forint marad több, és

a családi adókedvezmény júliusi, első ötvenszázalékos és a következő, januári ötvenszázalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy mindeközben folyik a háborús készülődés, gyűjtik a pénzt az orosz–ukrán háború finanszírozására, ezt egyszerűen Tisza-adónak tudjuk hívni.

Ez a tervezett adókorrekció

az egygyerekes családoknál 166 ezer forintot,

a kétgyerekeseknél 226 ezer forintot,

a háromgyerekeseknél 344 ezer forintot

jelentene.

Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás, és még a Tisza-adó is

– fogalmazott.

Az Orbán-kormány a családok és a béke pártján áll

– A kormány egyértelműen a családok mellett és a béke pártján áll – emelte ki, hozzátéve, hogy

az elmúlt évek családtámogatásának köszönhetően az Európai Unióban a termékenységi arányszám Magyarországon emelkedett legjobban.

Az EU-ban pedig úgy tudunk harmadik helyen lenni a termékenységi arányszámban, hogy míg az uniós átlag 25 százaléka migrációs születésű, ahol az édesanya migrációs hátterű, addig Magyarország ez nulla.

Kiemelte, a családtámogatásoknak köszönhetően fordulóponthoz érkezett Magyarország,

a babaváró, a csok plusz támogatások igénylése emelkedik, nő a házasságkötések száma, és ez a gyermekvállalásra is pozitív hatással van, trendforduló lesz.

Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt napok döntései és nemzetközi tárgyalásai is egyértelműen jelzik, hogy mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük, és családjainkért harcolunk.