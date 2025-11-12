Orbán Balázs szerint a washingtoni megállapodás történelmi siker, de most meg is kell védeni

Orbán Balázs megjegyezte, hogy a legfontosabb cél egy akut ügy megoldása volt, az Oroszországgal szemben bevezetni kívánt energetikai szankciókkal kapcsolatos mentességkérés. Emellett az energetikai együttműködések általában, különösen nukleáris energia tekintetében voltak rendkívül fontosak.

Annak is nagyon sok leágazása volt, mert a Biden-kormány utolsó „szeretetcsomagjának” egyik eleme volt egy Paks II építését megnehezítő amerikai szankció bevezetése, ennek a feloldása is az energetikai együttműködés része volt, illetőleg új típusú nukleáris együttműködések megkezdése. Ezenkívül a gazdasági együttműködések – amerikai befektetések hogyan érkeznek a térségbe – és a katonai együttműködések is jelentősek, ott is blokkolás alatt álltunk a korábbi adminisztráció részéről, de bizonyos technológiai és fegyverzeti együttműködésben, űrkutatással kapcsolatos együttműködésben már az új adminisztráció hivatalba lépése után voltak előrelépések. A Hunor programban az űrállomáson járt magyar űrhajós is ezen együttműködés keretében került a világűrbe, ezt az űripari együttműködést szerettük volna folytatni – mondta.

Megjegyezte, hogy a pénzügyi védőpajzs kitárgyalása is fontos ügy volt, és talán a legfontosabb nekünk az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke aktívan dolgozik az orosz–ukrán háború lezárásán annak ellenére, hogy mindkét fél vonakodik a tárgyalóasztal mellé ülni, és az európai szereplők is a háború folytatása és elmélyítése mellett érvelnek. Magyarország ez ügyben amit meg tud tenni, azt meg is fogja tenni

– szögezte le.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt napok nemcsak arról szóltak, hogy a liberális sajtó is kénytelen volt elismerni, hogy ez egy komoly politikai siker Magyarország és a magyar miniszterelnök számára, és jó megállapodást kötött Donald Trumppal, hanem arról is szólt, hogy sorban hangot adtak az egyet nem értésüknek.

Az Európai Bizottság is kimutatta a foga fehérjét, jelezve, hogy ők az egyik tagországuk problémájával nem kívánnak úgy foglalkozni, ahogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke foglalkozott, hanem továbbra is mindenre és mindenkire kiterjedő szankciókat akarnak bevezetni Oroszországgal szemben

– mondta. Megjegyezte azt is, hogy a magyar ellenzék, „nekirongyolt ennek a megállapodásnak, pontosan úgy, ahogy a brüsszeli kottából ezeket kiolvashatjuk, és ha hallgatjuk Ukrajna elnökét, azért Kijevben sem bontottak pezsgőt” – fogalmazott.

Azzal nem ért véget a politikai feladat, hogy megkötöttük ezt a megállapodást. Ez egy majdnem egy évig tartó előkészítő munka eredményeképpen egy komoly siker, de ezt a sikert, meg ezt az eredményt, ami fontos Magyarország és a magyar emberek számára, a következő hónapokban meg kell védenünk

– hangsúlyozta.