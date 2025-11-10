rezsiOrbán ViktorDonald TrumpRétvári Bence

Orbán Viktor és Donald Trump szövetségének köszönhetően nem emelkedik radikálisan a rezsi költsége

Csak a két vezető politikus személyes kapcsolatának, egy évtizede tartó szövetségének köszönhető, hogy a magyar emberek könnyebben tudnak belevágni ebbe a télbe, mert nem emelkedik majd radikálisan sem a rezsi, sem a tankolás költsége – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagyatádon hétfőn.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 10. 20:51
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rétvári Bence a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a múlt heti washingtoni csúcstalálkozón Orbán Viktor képes volt arra – amit rajta kívül senki nem tudott volna elérni Európában –, hogy Magyarországnak továbbra is legyen lehetősége olcsóbb orosz energiaimportra, ezáltal karácsonyra ne nőjön a benzinár ezer forint fölé, ne emelkedjen a rezsi a két- vagy akár a háromszorosára. 

20250205 Dunaharaszti Rezsi rezsicsökkentés illusztrációk Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: közüzemi számla csekk radiátor fűtés
Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

Hozzátette, az üzemanyag drágulása és a rezsi emelkedése inflációgerjesztő hatással bírna, megnehezítené a családok, a vállalkozások, a települések jövőjét.

Háborús spirál

Az államtitkár az orosz–ukrán háborúról azt mondta, Európa vezetői egyre inkább belemennek abba a háborús spirálba, amiből nem tudnak kilépni, egyre inkább háborúpártivá válnak és egyre radikálisabb lépéseket hoznak annak érdekében, hogy egész Európát berántsák a háborúba.

Ukrajna európai uniós tagsága is arról szól, hogy az unióhoz közelebb hozzák a háborút, de egyre nagyobb kockázatnak teszik ki az európai embereket – hangoztatta.

Megítélése szerint Európa vezetői azért nem tudnak az álláspontjukon változtatni, mert akkor elismernék, a háború kirobbanásakor és az azt követő hónapokban hibás döntések sorozatát hozták meg: nem annak az érdekében politizáltak, hogy a háborút minél hamarabb lezárják, hanem újabb fegyverek és újabb pénzek küldésével csak egyre terebélyesítették a háborút, amely egyre nagyobb pusztítást, szenvedést okoz.

Ehhez képest Magyarország a kezdetektől fogva békepárti álláspontra helyezkedett

– mutatott rá, hozzáfűzve, hogy akkor nem sokan voltak ezen az állásponton, de „a szlovák vezetéssel, a leendő cseh kormánnyal, valamint más politikai erőkkel egyre többen vagyunk”.

Kiemelte, a békepárti tevékenységben az egyik legfőbb szövetséges Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki a múlt héten is megerősítette azt az elkötelezettségét, hogy támogatja a békét, támogatja Orbán Viktort és elismeri Magyarország gazdasági érdekeit.

Kitért rá, a Fidesz és a KDNP politikusai arra buzdítják az embereket, írják alá a háborúellenes, békepárti aláírásgyűjtő íveket, mert így fel tudják mutatni, hogy nemcsak a kormánypártok álláspontja, hogy a háborúnak véget kell vetni és békében kell élni Európában, hanem sok százezer magyar ember is ugyanígy gondolja.

Minden magyar embernek itt a lehetőség, hogy cselekedjen a béke érdekében 

– hangoztatta.

Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán-Trump találkozó

Magyarország segíti Donald Trump béketervének megvalósítását

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu