Orbán Viktor és Donald Trump szövetségének köszönhetően nem emelkedik radikálisan a rezsi költsége

Rétvári Bence a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a múlt heti washingtoni csúcstalálkozón Orbán Viktor képes volt arra – amit rajta kívül senki nem tudott volna elérni Európában –, hogy Magyarországnak továbbra is legyen lehetősége olcsóbb orosz energiaimportra, ezáltal karácsonyra ne nőjön a benzinár ezer forint fölé, ne emelkedjen a rezsi a két- vagy akár a háromszorosára.

Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

Hozzátette, az üzemanyag drágulása és a rezsi emelkedése inflációgerjesztő hatással bírna, megnehezítené a családok, a vállalkozások, a települések jövőjét.

Háborús spirál

Az államtitkár az orosz–ukrán háborúról azt mondta, Európa vezetői egyre inkább belemennek abba a háborús spirálba, amiből nem tudnak kilépni, egyre inkább háborúpártivá válnak és egyre radikálisabb lépéseket hoznak annak érdekében, hogy egész Európát berántsák a háborúba.

Ukrajna európai uniós tagsága is arról szól, hogy az unióhoz közelebb hozzák a háborút, de egyre nagyobb kockázatnak teszik ki az európai embereket – hangoztatta.

Megítélése szerint Európa vezetői azért nem tudnak az álláspontjukon változtatni, mert akkor elismernék, a háború kirobbanásakor és az azt követő hónapokban hibás döntések sorozatát hozták meg: nem annak az érdekében politizáltak, hogy a háborút minél hamarabb lezárják, hanem újabb fegyverek és újabb pénzek küldésével csak egyre terebélyesítették a háborút, amely egyre nagyobb pusztítást, szenvedést okoz.

Ehhez képest Magyarország a kezdetektől fogva békepárti álláspontra helyezkedett

– mutatott rá, hozzáfűzve, hogy akkor nem sokan voltak ezen az állásponton, de „a szlovák vezetéssel, a leendő cseh kormánnyal, valamint más politikai erőkkel egyre többen vagyunk”.

Kiemelte, a békepárti tevékenységben az egyik legfőbb szövetséges Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki a múlt héten is megerősítette azt az elkötelezettségét, hogy támogatja a békét, támogatja Orbán Viktort és elismeri Magyarország gazdasági érdekeit.

Kitért rá, a Fidesz és a KDNP politikusai arra buzdítják az embereket, írják alá a háborúellenes, békepárti aláírásgyűjtő íveket, mert így fel tudják mutatni, hogy nemcsak a kormánypártok álláspontja, hogy a háborúnak véget kell vetni és békében kell élni Európában, hanem sok százezer magyar ember is ugyanígy gondolja.

Minden magyar embernek itt a lehetőség, hogy cselekedjen a béke érdekében

– hangoztatta.