Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Rétvári Bence parlamenti államtitkár a keddi Igazság órája vendége. A kormánypárti politikus elsőként a nyugdíjakról beszélt, miután egy bank vezetője azt közölte, a piac a Tisza győzelmében bízik. Rétvári Bence szerint most is kiderült, a Tisza a multik érdekeit tartja szem előtt.

– Ugyanez volt 2010 ezőtt, emlékezzünk az IMF-re például. Ez a metódus köszön most vissza, ugyanazok a mondatok jönnek szembe.

A jelenlegi kormány nem így dolgozik, nekünk a nyugdíjak, a családok a fontosak, míg nekik a világbankos elemzők, a befektetési szakemberek számítanak, az ő véleményük úgy megy át a Tiszán, mint kés a vajon – fogalmazott. Hozzátette,

egy tiszás győzelem esetén duplán nehéz lesz az embereknek, mert a multik kiszolgálása mellett a háborút is a magyar embereknek kell majd finanszírozni.

Jelezte, a jobboldali kormánynál az árrésnek, a rezsinek van plafonja, míg baloldali vezetés alatt az emberek juttatásának lenne plafonja.

Lesz 14. havi nyugdíj

Mint mondta, az a cél, hogy növeljük a nyugdíjasok biztonságát, a kormány ezen dolgozik, és nem azon, hogy még a 13. havit is elvegyék, ahogy azt Magyar Péter szakemberei javasolják.

Rétvári Bence azt mondta, a jelenlegi kormány csökkentette az szja-t, ami 30 százalék felett volt a baloldal alatt. – Ma 15 százalékos az szja, az édesanyáknak pedig nulla. Ekkora csökkentés egész Európában nem történt, és ha a Tisza jönne, a piaci szereplők nyomására emelkedne minden, és szűnne meg sok támogatás.

A Tisza-adó bevezetése évente százezreket venne el a családoktól, a vállalkozóktól, minden embertől

– hangsúlyozta.

A sorkötelezettség kapcsán azt mondta, nehéz helyzetben van a Tisza, mert ott van a soraiban a fegyver- és háborúmániás politikus Ruszin-Szendi Romulusz, de látható, hogy Európában is ezt erőltetik, ami feszültséget szít. Akik ezt erőltetik, mind a Tisza támogatói, így Magyar Péterék is beálltak a háborúpártiak sorába. Jelezte, ezt próbálják titkolni, amint azt Tarr Zoltán is mondta már, de aki a Néppártban van, az a háborút támogatja.