Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Ugyanez volt 2010 előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 7:35
Rétvári Bence parlamenti államtitkár a keddi Igazság órája vendége. A kormánypárti politikus elsőként a nyugdíjakról beszélt, miután egy bank vezetője azt közölte, a piac a Tisza győzelmében bízik. Rétvári Bence szerint most is kiderült, a Tisza a multik érdekeit tartja szem előtt.

 – Ugyanez volt 2010 ezőtt, emlékezzünk az IMF-re például. Ez a metódus köszön most vissza, ugyanazok a mondatok jönnek szembe. 

A jelenlegi kormány nem így dolgozik, nekünk a nyugdíjak, a családok a fontosak, míg nekik a világbankos elemzők, a befektetési szakemberek számítanak, az ő véleményük úgy megy át a Tiszán, mint kés a vajon – fogalmazott. Hozzátette, 

egy tiszás győzelem esetén duplán nehéz lesz az embereknek, mert a multik kiszolgálása mellett a háborút is a magyar embereknek kell majd finanszírozni.

Jelezte, a jobboldali kormánynál az árrésnek, a rezsinek van plafonja, míg baloldali vezetés alatt az emberek juttatásának lenne plafonja.

Lesz 14. havi nyugdíj

Mint mondta, az a cél, hogy növeljük a nyugdíjasok biztonságát, a kormány ezen dolgozik, és nem azon, hogy még a 13. havit is elvegyék, ahogy azt Magyar Péter szakemberei javasolják.

Rétvári Bence azt mondta, a jelenlegi kormány csökkentette az szja-t, ami 30 százalék felett volt a baloldal alatt. – Ma 15 százalékos az szja, az édesanyáknak pedig nulla. Ekkora csökkentés egész Európában nem történt, és ha a Tisza jönne, a piaci szereplők nyomására emelkedne minden, és szűnne meg sok támogatás. 

A Tisza-adó bevezetése évente százezreket venne el a családoktól, a vállalkozóktól, minden embertől

 – hangsúlyozta.

A sorkötelezettség kapcsán azt mondta, nehéz helyzetben van a Tisza, mert ott van a soraiban a fegyver- és háborúmániás politikus Ruszin-Szendi Romulusz, de látható, hogy Európában is ezt erőltetik, ami feszültséget szít. Akik ezt erőltetik, mind a Tisza támogatói, így Magyar Péterék is beálltak a háborúpártiak sorába. Jelezte, ezt próbálják titkolni, amint azt Tarr Zoltán is mondta már, de aki a Néppártban van, az a háborút támogatja.

Adatszivárgás a Tiszánál

Rétvári Bence a Tisza adatszivárgási botrányáról is beszélt, miután Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli vizsgálatot rendelt el  a Tisza Világ applikáción keresztül kiszivárgott mintegy 200 ezer embert érintő személyes adatok miatt. – Magyar Péter adatokat kért a szimpatizánsoktól, és ezek Ukrajnában kötöttek ki.

 A tiszások még semmi jót nem kaptak Magyar Pétertől, cserébe az adataik kint vanak a világhálón. 

Magyar Péter arra sem képes, hogy a saját emberit ne tegye ki veszélynek. Mindig a legközelebb állókat hozza bajba, ez történt Varga Judittal, most pedig a saját támogatóival – mondta, jelezve, példátlan, hogy 200 ezer ember adati kikerüljenek, ezek az emberek pedig ki vannak téve internetes csalásoknak, visszaéléseknek.

Arra, ahogy Magyar Péter reagált az adatszivárgásra, Rétvári Bence felidézte, az egészet először tagadták, majd amikor kiderült, hogy valóban szivárgás történt, Magyar Péter azzal érvelt, hogy ők nem hibásak. – Azt mondják, rajtuk kívül mindenki hibás. A titkosszolgálatok, az oroszok, a kormány, de ők nem. És ők akarják az országot irányítani! – mondta Rétvári Bence, aki szerint 

Magyar Péter lenézi a támogatóit azzal, hogy azt mondja, ez növeli a Tisza Világ alkalmazást letöltők száma, és buzdítja is őket arra, töltsék le azt.

– Érdekes, hogy jó pár alkalmazást használunk napi szinten, mégsem kerültünk ilyen helyzetbe. Ők az egyetlenek, akiknek nem sikerült megvédeni a sajátjaik adatait, és ők akarják vezetni az országot? Ki hiszi azt el, hogy ha egy alkalmazás ilyen mértékű botrányba fullad, akkor még népszerűbb lesz és megnő a regisztrálók száma és nő az adatbiztonság érzete? Ez egy nagy blöffölés, elvesztette a valóságérzetét, és iszonyatosan lenézi a saját támogatóit. Nem tudja azt mondani, hogy bocs, hogy hibáztunk, pedig a tiszások is ezt várják – fejtette ki.

A műsorban szó esett arról is, hogy Magyar Péter nem engedi vitázni a szakembereit a kormány szakembereivel, így Takács Péterrel sem állhat ki Hegedűs Zsolttal. – Ha valós kérdéseket tesznek fel nekik, akkor rommá égnek ezek a tiszás miniszterjelöltek. Nem akarja engedni, nem bízik a saját embereiben sem – jelezte, kiemelve, hogy egy-egy ilyen vita során kiderülne ismét, hogy mire készül valójában a párt.

 

Cikkünk frissül.


