Tombol a belharc a Tisza Pártban, Magyar Péter már a saját kampánycsapatával is összeveszett

A Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott információk szerint egyre feszültebb a légkör, miután komoly konfliktus alakult ki Magyar Péter és kampányfőnöke, Tóth Péter között.

Tóth Péter Fotó: Facebook

Az év elején sokakat meglepett, amikor kiderült: Tóth Péter, a XIII. kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek a fia lett a Tisza Párt kampányfőnöke. Tóth korábban több politikai kampányban is szerepet vállalt – többek között édesapja mellett, illetve Kész Zoltán független jelölt kampányát is ő vezette.

A Nyugati Fény információi szerint azonban a jó együttműködés nem tartott sokáig. A Tisza Párt kampányában dolgozók közül többen úgy látják, hogy Magyar Péter az utóbbi időben egyre kiszámíthatatlanabbá vált, és sorra hozza a hibás döntéseket.

Sokan érzik úgy, hogy Magyar egyszemélyes pártként vezeti a Tiszát, nem engedi érvényesülni a körülötte dolgozókat, és nem hallgat a tanácsadóira

– fogalmazott a baloldali portál egyik forrása.

Magyar Péter kontrollmániás vezetőként mindent személyesen akar irányítani, ami feszült légkört teremtett a kampánycsapatban.

A konfliktusok középpontjába mostanra Tóth Péter kampányfőnök került, aki több alkalommal is összetűzésbe keveredett a pártelnökkel, mi több,

az utóbbi időben már rendkívül durva viták is voltak köztük

A belső források szerint Tóth egyre ritkábban jelenik meg a párt irodájában, amit sokan úgy értelmeznek, hogy hamarosan távozhat a kampány éléről.

A pártban többek szerint ő és Tarr Zoltán is egyre kritikusabb Magyar Péter vezetői stílusával szemben.

Tarr Zoltán helyzete is feszültség forrása a párton belül: korábbi kijelentései – miszerint „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – után Magyar Péter állítólag letiltotta őt minden nyilvános szereplésről.

A párton belüli elégedetlenség tehát egyre nő, a kampányidőszak közepén pedig már sokan gondolják, hogy a Tisza belső válsága komoly következményekkel járhat a jövő tavaszi választásokra nézve.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)