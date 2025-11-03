Nem a Tisza Pártnak van ukrán applikációja, hanem az ukránoknak magyar pártjuk

A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi megállapításait most újabb technikai adatok is alátámasztják: a Tisza Párt Tisza világ nevű kampányalkalmazásához ukrán fejlesztők férhettek hozzá – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Lánczi Tamás.
„A Szuverenitásvédelmi Hivatal már korábban megállapította, hogy a Tisza Párt Tisza világ nevű kampányalkalmazását egy ukrán hátterű fejlesztőcég, a PettersonApps készítette. A cég vezetője, Oleh Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és egy hadirobotikai vállalat, a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának tagja” – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Hozzátette, hogy a nyilvánosságra került új adatok konkrét fejlesztői profilokat is azonosítottak a rendszerben.
Az applikáció belső adatbázisában több ukrán e-mail-cím is feltűnt:
- [email protected] – a PettersonApps egyik fejlesztője,
- [email protected]
- és [email protected] – fejlesztői és projektmenedzseri jogosultságokkal.
Rámutatott, hogy egyikük „OEVK Manager” és „Project Organizer” státusban, ami egyértelműen belső fejlesztői hozzáférésre utal. (Az OEVK az országgyűlési egyéni választókerület rövidítése.)
„Ezek az adatok megerősítik a gyanút, hogy nem utólagos külső beavatkozásról, hanem eredendően ukrán fejlesztésű rendszerről van szó”
– írta Lánczi.
Szerinte
az applikáció nem egyszerű kampányeszköz volt, hanem olyan platform, amelyhez külföldi szereplők is hozzáférhettek, miközben magyar állampolgárok személyes – sőt, biometrikus – adatait kezelték.
„
Ez nem technikai hiba, hanem nemzetbiztonsági kockázat
– figyelmeztetett a hivatalvezető, hozzátéve, hogy
„A magyar hatóságoknak most fel kell tárniuk a teljes fejlesztői és pénzügyi láncot, és meg kell védeniük a magyar választók adatait az idegen befolyástól.”
Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök súlyos botránynak nevezte a Tisza adatszivárgási botrányát, és azonnali kivizsgálást rendelt el.
Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent
– tájékoztatott a kormányfő.