A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Nem a Tisza Pártnak van ukrán applikációja, hanem az ukránoknak magyar pártjuk

Az elmúlt napok fejleményeiből egyre inkább körvonalazódik, hogy nem a Tisza Pártnak van ukrán fejlesztésű applikációja, hanem az ukránoknak van magyarországi fejlesztésű pártja – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 03. 18:17
Fotó: Máté Krisztián
A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi megállapításait most újabb technikai adatok is alátámasztják: a Tisza Párt Tisza világ nevű kampányalkalmazásához ukrán fejlesztők férhettek hozzá – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Lánczi Tamás.  

Budapest, 2025. június 24. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke megnyitja a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferenciát a Hagyományok Házában 2025. június 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI 

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal már korábban megállapította, hogy a Tisza Párt Tisza világ nevű kampányalkalmazását egy ukrán hátterű fejlesztőcég, a PettersonApps készítette. A cég vezetője, Oleh Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és egy hadirobotikai vállalat, a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának tagja” – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. 

Hozzátette, hogy a nyilvánosságra került új adatok konkrét fejlesztői profilokat is azonosítottak a rendszerben. 

Az applikáció belső adatbázisában több ukrán e-mail-cím is feltűnt:

Rámutatott, hogy egyikük „OEVK Manager” és „Project Organizer” státusban, ami egyértelműen belső fejlesztői hozzáférésre utal. (Az OEVK az országgyűlési egyéni választókerület rövidítése.) 

„Ezek az adatok megerősítik a gyanút, hogy nem utólagos külső beavatkozásról, hanem eredendően ukrán fejlesztésű rendszerről van szó” 

– írta Lánczi.

Szerinte 

az applikáció nem egyszerű kampányeszköz volt, hanem olyan platform, amelyhez külföldi szereplők is hozzáférhettek, miközben magyar állampolgárok személyes – sőt, biometrikus – adatait kezelték.

Ez nem technikai hiba, hanem nemzetbiztonsági kockázat

– figyelmeztetett a hivatalvezető, hozzátéve, hogy 

 „A magyar hatóságoknak most fel kell tárniuk a teljes fejlesztői és pénzügyi láncot, és meg kell védeniük a magyar választók adatait az idegen befolyástól.”

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök súlyos botránynak nevezte a Tisza adatszivárgási botrányát, és azonnali kivizsgálást rendelt el.  

Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

 – tájékoztatott a kormányfő. 

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

