Nem a Tisza Pártnak van ukrán applikációja, hanem az ukránoknak magyar pártjuk

A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi megállapításait most újabb technikai adatok is alátámasztják: a Tisza Párt Tisza világ nevű kampányalkalmazásához ukrán fejlesztők férhettek hozzá – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Lánczi Tamás.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal már korábban megállapította, hogy a Tisza Párt Tisza világ nevű kampányalkalmazását egy ukrán hátterű fejlesztőcég, a PettersonApps készítette. A cég vezetője, Oleh Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és egy hadirobotikai vállalat, a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának tagja” – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Hozzátette, hogy a nyilvánosságra került új adatok konkrét fejlesztői profilokat is azonosítottak a rendszerben.

Az applikáció belső adatbázisában több ukrán e-mail-cím is feltűnt:

Rámutatott, hogy egyikük „OEVK Manager” és „Project Organizer” státusban, ami egyértelműen belső fejlesztői hozzáférésre utal. (Az OEVK az országgyűlési egyéni választókerület rövidítése.)

„Ezek az adatok megerősítik a gyanút, hogy nem utólagos külső beavatkozásról, hanem eredendően ukrán fejlesztésű rendszerről van szó”

– írta Lánczi.

Szerinte

az applikáció nem egyszerű kampányeszköz volt, hanem olyan platform, amelyhez külföldi szereplők is hozzáférhettek, miközben magyar állampolgárok személyes – sőt, biometrikus – adatait kezelték.

„

Ez nem technikai hiba, hanem nemzetbiztonsági kockázat

– figyelmeztetett a hivatalvezető, hozzátéve, hogy

„A magyar hatóságoknak most fel kell tárniuk a teljes fejlesztői és pénzügyi láncot, és meg kell védeniük a magyar választók adatait az idegen befolyástól.”

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök súlyos botránynak nevezte a Tisza adatszivárgási botrányát, és azonnali kivizsgálást rendelt el.

Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

– tájékoztatott a kormányfő.