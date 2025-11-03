Tisza PártadatszivárgásSzentkirályi Alexandra

Szentkirályi: Vajon mire kellhet Magyar Péternek ez a sok információ? + videó

A kiszivárgott tiszás adatbázisban annak is tudják a címét, aki nem akarta azt megadni – hívta fel a figyelmet a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 03. 17:47
Fotó: Máté Krisztián
A Tisza világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a berlini konferencián, ahol Radnai Márk, a Tisza alelnöke – idézte fel a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra a Tisza adatszivárgási botránya kapcsán. 

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Purger Tamás / MTI 

Emlékeztetett, hogy a Tisza alkalmazásából korábban kiszivárgott 200 000 felhasználó között 

legutóbb adminként szerepelt egy ukrán programozó, bizonyos Miroslav Tokar.

„Mostanra pedig már senki nem úszta meg: robbant a bomba, mind a 200 000 regisztrált adata napvilágra került” – írta a Fdesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. 

Hogyan csapd be magyarok százezreit?

– tette fel a kérdést Szentkirályi, aki a Tisza-receptet is megosztotta. 

Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent

– sorolta a „hozzávalókat” a politikus. 
Felhívta a figyemet: Magyar Péter pártjának a szavazói nincsenek biztonságban. 

Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék

– fogalmazott, és végül felszólította Magyart, hogy vállalja a felelősséget. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián) 


