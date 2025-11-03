Szentkirályi: Vajon mire kellhet Magyar Péternek ez a sok információ? + videó

A Tisza világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a berlini konferencián, ahol Radnai Márk, a Tisza alelnöke – idézte fel a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra a Tisza adatszivárgási botránya kapcsán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Purger Tamás / MTI

Emlékeztetett, hogy a Tisza alkalmazásából korábban kiszivárgott 200 000 felhasználó között

legutóbb adminként szerepelt egy ukrán programozó, bizonyos Miroslav Tokar.

„Mostanra pedig már senki nem úszta meg: robbant a bomba, mind a 200 000 regisztrált adata napvilágra került” – írta a Fdesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Hogyan csapd be magyarok százezreit?

– tette fel a kérdést Szentkirályi, aki a Tisza-receptet is megosztotta.

Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent

– sorolta a „hozzávalókat” a politikus.

Felhívta a figyemet: Magyar Péter pártjának a szavazói nincsenek biztonságban.

Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék

– fogalmazott, és végül felszólította Magyart, hogy vállalja a felelősséget.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)