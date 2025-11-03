Szentkirályi: Vajon mire kellhet Magyar Péternek ez a sok információ? + videó

A Tisza világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a berlini konferencián, ahol Radnai Márk, a Tisza alelnöke – idézte fel a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra a Tisza adatszivárgási botránya kapcsán.
Emlékeztetett, hogy a Tisza alkalmazásából korábban kiszivárgott 200 000 felhasználó között
legutóbb adminként szerepelt egy ukrán programozó, bizonyos Miroslav Tokar.
„Mostanra pedig már senki nem úszta meg: robbant a bomba, mind a 200 000 regisztrált adata napvilágra került” – írta a Fdesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.
Hogyan csapd be magyarok százezreit?
– tette fel a kérdést Szentkirályi, aki a Tisza-receptet is megosztotta.
Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent
– sorolta a „hozzávalókat” a politikus.
Felhívta a figyemet: Magyar Péter pártjának a szavazói nincsenek biztonságban.
Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék
– fogalmazott, és végül felszólította Magyart, hogy vállalja a felelősséget.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)