Bűncselekményt is elkövethetett a Tisza, ha nem vigyázott a felhasználók adataira

Péterfalvi Attila szerint az adatszivárgási ügyben az alapvető felelősség egyértelműen a Tisza Párté. Az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) ugyanis világosan kimondja: az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek. Ez nem pusztán technikai kérdés, hanem jogi kötelezettség is. Az adatkezelőnek a tudomány és technológia mindenkori állása, az adatkezelés jellege, valamint a kezelt adatok köre alapján kell gondoskodnia a védelemről – mondta az Indexnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetője a Tisza-adatbotránnyal kapcsolatban.

Magyar Péterék bajba kerülhetnek az adatszivárgás miatt. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Mint korábban beszámoltunk róla, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón: a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki kétszázezres névsor. A Tisza Párt vezetője azóta önmagáról úgy próbálja elterelni a figyelmet, hogy perrel fenyegeti azon portálokat, amelyek beszámoltak az adatszivárgás következményeiről. Ráadásul úgy tűnik, hogy mindezt az Átlátszó tanácsára teszi Magyar Péter.

A pártelnök magyarázata folyamatosan formálódott a botrányról. Először orosz hekkereket sejtett a háttérben, akik szerinte feltörték az applikációt. Később már azzal vádolta a kormányt, hogy megrendelte a támadást.

Közben a Tisza Párt egyik saját embere is megszólalt. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Gyuk Zsolt, a párt egyik koordinátora és informatikusa, aki részt vett az applikáció tesztelésében, elismerte:

Sokat kellett volna még javítani a Tisza Világ szoftverén, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

Hozzátette, ők csak a felhasználói élményt vizsgálták, a biztonsági fejlesztés mások feladata volt. A legfrissebb fejlemények szerint a NAIH már vizsgálatot indított a párttal szemben, miközben a kiszivárgott adatok új életre keltek az interneten.

A Tisza Párt és a garanciák

A megfelelő biztonság többféle módon megvalósítható, ilyen lehet például az adatok álnevesítése vagy titkosítása – magyarázta a NAIH elnöke. Péterfalvi Attila hozzátette: az adatkezelő köteles folyamatosan megőrizni a kezelt adatok bizalmasságát, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Nyilván bekövetkezett egy adatvédelmi incidens. Az incidens a biztonság sérülése, és ebből a szempontból ez bekövetkezhetett kívülről egy külső támadás formájában

– mondta a NAIH elnöke.