A Tisza sunnyog, az utolsó pillanatig húzza az időt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal való kommunikációban

Hivatalból nyomozást indított a rendőrség a Tisza Világ applikáció adatszivárgása miatt. Ma ment ki a végzés, amely a Tisza Pártnak a helyszíni vizsgálatára vonatkozó utasításokat tartalmazza. Most a legfontosabb, hogy azon tényeket megismerjük, amelyek megalapozzák a vizsgálatot, s hogy kiderüljön, hány személy adatai szivárogtak ki – jelentette ki a Tisza Párt körül kirobbant adatszivárgási botrány kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, adatvédelmi biztos. Fotó: Mediaworks

Az adatvédelmi biztos kitért arra, hogy a Tisza Párt még október 7-én jelentette, hogy adatok szivárogtak ki, s noha később ezt a számot módosította, még mindig nem tudni, pontosan hányan érintettek. Péterfalvi Attila kiemelte:

bűncselekmény történt, azt azonban még nem tudni, hogy ki követte el.

Kiemelte: a Tiszának biztosítania kellett volna, hogy a szimpatizánsai adatai ne szivárogjanak ki.

Péterfalvi Attila leszögezte: ha valaki kívülről hekkelte meg az applikációt, az is bűncselekmény, de az is, ha valaki belülről szivárogtatott. Mindennek nyoma kell, hogy legyen a rendszerekben. Az ombudsman elmondta: a Tiszával van kommunikációja a NAIH-nak, de az nehézkes, a párt kihasználja az utolsó pillanatot is a hivataltól érkező küldemények átvételére.

Amikor a NAIH majd határozatot hoz, a tényekre kell majd alapoznia ezt a határozatot. Ha a Tisza nem a megfelelő módon nyilatkozik, akkor más módon kell megbizonyosodni arról, hogy mi történt. Kérdéses, hogy mit lehet a rendszerből kiolvasni. Az is nagy baj lenne, ha a rendszerből semmit sem lehet kiolvasni, mert az adatok biztonsága azt is jelenti, hogy az adatok nyomon követhetők

– mutatott rá Péterfalvi.

A biztos kitért arra is, hogy lényeges különbségek vannak a szivárgásban érintett személyek számában is, amiről a Tisza a hatóságnak beszámolt október elején, illetve a napokban.

A Tisza felelőssége, hogy megfelelő volt-e az adatbiztonság

– emelte ki Péterfalvi, hozzátéve: az adatvédelmi incidens azt jelzi, hogy valaki jogosulatlanul megszerezte az adatokat, s ez egy másik bűncselekmény, amiért már nem a Tisza felel.

A politikai véleményhez kapcsolódó különleges adatokról van szó – emelte ki a biztos, aki szerint fontos tisztázni, hogy a sajtóban megjelent adatbázisból ténylegesen hány személy adatát kezeli a Tisza Párt.

A Tiszának kell tudnia, hogy a nyilvánosságra került adatbázis valójában milyen: csak az applikációt letöltő személyeké-e vagy más adatbázisokkal is keveredtek az adatok.