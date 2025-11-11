Magyar PéterFideszTisza Párt

Magyar Péternél csak akkor van adatszivárgás, ha az nem a Tiszával történik

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videós összeállításában jól látható, hogy Magyar Péter mindaddig nagyon érzékeny az „adatszivárgás” kifejezésre, amíg nem ő használja másokkal szemben, de amint a Tisza Párt adatbotrányáról kérdezik, azonnal kikéri magának a könnyelmű szóhasználatot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 19:07
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
– Nagyon szépen kérem, hogy ne mondjanak ilyeneket, hogy könnyedén kiszivárgott adat, mert nincs szivárgás. Ez azt jelenti, hogy valami magától kiszivárog vagy kikerül, itt elloptak adatokat – válaszolta a közelmúltban egy interjú során Magyar Péter, amikor az adatbotránya kapcsán kérdezték. Majd számos olyan közelmúltbéli jelenetet látható a felvételen, amikor Magyar Péter vagy valaki más a környezetében minden különösebb fenntartás nélkül használja a „kiszivárgás” kifejezést.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videós összeállításából egyértelművé válik: a Tisza-vezér mindaddig nagyon érzékeny az „adatszivárgás” kifejezésre, amíg nem ő használja másokkal szemben, de amint a Tisza Párt adatbotrányáról kérdezik, azonnal kikéri magának a „könnyelmű szóhasználatot”.

Egy augusztusi országjáró alkalmon úgy fogalmazott: „Hadd hívjam fel a figyelmét, hogy körülbelül egy hónapja nyilvánosságra hoztam egy belső dokumentumot, ami a Rogánéktól szivárgott ki.”

Korábban Ruszin-Szendi Romulusz is használta a kifejezést: „Valóban Péter, amit mondtál. Itt a honvédelmi miniszter a kiszivárgott felvételen.”

Egy korábbi fóruma utáni néhány résztvevővel folytatott beszélgetése során is elszólta magát: „Én most egy pár napja nem számolom, mert ugye, most kiderült, hogy a belső anyaguk, ami kiszivárgott, ott kiderült, hogy április második felére tervezik a választást, nem április 12-re, ahogy eddig gondoltuk, úgyhogy ezért most egy kicsit felfüggesztettem. Bár most, ugye, elkezdték azt kamuzni, elkezdte Orbán visszaszámolni, minthogyha tényleg április 12-én lenne. Elképesztő kínos, amiket csinálnak, ahogy próbálnak ilyen őszintének tűnni, meg ilyen ad hocnak. (...) Jaj, élőben vagyunk? Bocsánat”.
Mindebből egyértelmű, hogy a tiszások csak akkor érzékenyek a „szivárgásra”, ha a saját adataikról van szó, minden más esetben gond nélkül használják a kifejezést maguk is.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

