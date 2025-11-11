BrüsszelbékeTrump-Orbán-csúcsEgyesült ÁllamokMagyarország

Orbán Balázs: Ilyen mélységű és tartalmú együttműködésre korábban egyetlen európai ország sem volt képes + videó

Európai összehasonlításban is páratlan a magyar–amerikai csúcs eredménye – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Közösségi oldalán kiemelte: a szisztematikus előkészítő munka után Magyarország komplex, stratégiai megállapodáscsomagot kötött az Egyesült Államokkal, amely többek között az energetikai, gazdasági és védelmi együttműködést is új szintre emeli.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 19:50
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook
„Európai összehasonlításban is páratlan volt a magyar–amerikai csúcs, mert Magyarország számára egyedülálló módon nyílt meg az a lehetőség, hogy szisztematikus előkészítő munka után komplex, stratégiai megállapodáscsomagot kössön az Egyesült Államokkal – ilyen mélységű és tartalmú együttműködésre korábban egyetlen európai ország sem volt képes Trump elnök újbóli hivatalba lépése óta” – írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Kiemelte, hogy több stratégiai területen is születtek megállapodások:

  • mentességet kaptunk az orosz energiára vonatkozó szankciók alól;
  • új típusú energetikai együttműködést indítunk az LNG, valamint a nukleáris fűtőanyag beszerzésének és a nukleáris technológiának a terén;
  • a gazdasági együttműködésben számos új amerikai befektetés érkezik hazánkba;
  • új haditechnikai és űrkutatási együttműködések is születtek;
  • megállapodtunk egy pénzügyi védőpajzs létrehozásáról is.

„Donald Trump a tárgyalást úgy értékelte, hogy 5:0 Orbán Viktornak” – fogalmazott a politikus.

A fentieken túl talán a legfontosabb, hogy az orosz–ukrán háború lezárása minél hamarabb megtörténjen – az ezzel kapcsolatos tervek is a megbeszélés tárgyát képezték. Brüsszel az eredmények nyilvánosságra kerülése után azonnal kimutatta a foga fehérjét, és bejelentette, hogy továbbra is elvárja Magyarországtól a magyar–orosz energetikai kapcsolatok felszámolását

 – tette hozzá.

„Az a gondolat, hogy lemondjunk a kiszámítható, jó áron érkező energiáról, egyenesen őrültség. Magyarország célja a diverzifikált energiabeszerzés: minden égtáj felől érkezhessen energia, és mi dönthessük el, honnan szerezzük azt be. Ha valamelyik forrásról önként lemondunk, magunk alól húzzuk ki a tartópilléreket. Igent mondunk a diverzifikációra és az energiaszuverenitásra – és mindezekről nem szabad lemondanunk geopolitikai konfliktusok miatt. A magyar ellenzék Brüsszelhez csatlakozva, némileg érthetetlen módon szintén nekirontott a magyar–amerikai megállapodásnak, annak ellenére, hogy az minden magyar ember érdekét szolgálja. Az ukrán elnök nyilatkozatait elnézve Kijevben sem bontottak pezsgőt a hír hallatán” – magyarázta.

Hangsúlyozta: „A következő időszakban várhatóan együttes erővel próbálják majd meg aláásni ezt a megállapodást, amely nélkül az energia ára az egekbe szökne, és a magyar gazdaság ellehetetlenülne. Már most is folyamatosak a politikai szabotázsakciók, ezért nekünk most minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy meg tudjuk védeni az elért eredményeket.”

A tárgyalások során megerősítést nyert, hogy az amerikaiak hisznek a háború lezárásában, és ennek kulcsa véleményük szerint a folyamatos kommunikáció. A tengerentúl bizakodóak az orosz–amerikai elnöki béketárgyalás megvalósulásával kapcsolatban is, amelyet továbbra is Budapestre terveznek. Magyarországnak ebben az ügyben is mindent meg kell tennie, amivel segíteni tudja a békéhez vezető tárgyalás megvalósulását

 – emelte ki.

„A háború, illetve a béke esélye sokakat foglalkoztat, de most mindenki részéről stratégiai nyugalomra van szükség. Aki csak a napi sajtóhírekből tájékozódik, könnyen elveszhet az egymásnak is ellentmondó hírek ködében. Az Egyesült Államok részéről komplex, bonyolult diplomáciai művelet zajlik, melynek a lényege, hogy mindkét harcoló felet eljuttassa arra a belátásra, hogy nem érdekük a háború folytatása. Ezért folyamatos a tárgyalás, a kommunikáció, a nyomásgyakorlás és az engedmények váltakozása. Európa akkor járna el legjobban, ha önállóan vagy Amerikát támogatva a béketörekvéseket segítené.

Ehelyett viszont Brüsszel beszorult egy, a Biden-adminisztráció által indított háborús stratégiába, amellyel romba döntötte az európai gazdaságot, miközben nem tudta térdre kényszeríteni az oroszokét. Amerika épp ki akarja szabadítani magát a gazdasági béklyók alól, Brüsszel viszont még jobban láncra veri önmagát.

Ha az Európai Unió nem képes letérni erről az útról, annak a gazdaságon is túlmutató, súlyos következményei lesznek. Nem véletlen, hogy Európában egyre nőnek a társadalmi feszültségek, és több nagy európai tagállamban polgárháború közeli állapotokig fokozódik a helyzet. Az európai versenyképesség romlása, a hanyatló életszínvonal és a középosztály kivéreztetése miatt egyre nő a társadalmi elégedetlenség – írta Orbán Balázs.

„Azok, akik a szuverén Magyarország ellen dolgoznak, természetesen nem fogják annyiban hagyni: továbbra is számítunk beavatkozási kísérletekre, külső támadásokra. A megállapodás részeként létrejött pénzügyi védőpajzs ilyen értelemben a biztonság záloga: üzenet a spekulánsoknak, hogy ne is próbálkozzanak.”

Brüsszel stratégiájának tudatos része, hogy visszatartja a forrásokat, ezzel rontja a magyarok életszínvonalát. Ebben partner a magyar ellenzék egy része is. 2026-ban az országgyűlési választásokat követően új korszak kezdődik a Brüsszellel vívott küzdelemben, de addig is, ez a magyar–amerikai pénzügyi együttműködés védelmet nyújt a magyar családok és a gazdaság szereplői számára.

„Akinek hallania kellett a spekulánsoknak szóló üzenetet, az meghallotta – erről tanúskodnak a felfokozott reakciók a nemzetközi liberális körökben és a hazai ellenzék soraiban is. Többek között erről beszéltünk az InfoRádió Aréna című műsorában” – zárta.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

