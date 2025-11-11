Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Orbán ViktorMagyarországTrump

Történelmi jelentőségű volt a washingtoni csúcs

A magyar delegáció washingtoni látogatása átütő eredményeket hozott többek között a rezsicsökkentés megvédése kapcsán. Ehhez azonban a Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közti jó viszonyra is szükség volt.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 18:14
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Házban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Valóra vált a washingtoni tárgyalás során az az ígéret, hogy aranykor kezdődik a magyar–amerikai kapcsolatokban. Nem túlzás, hogy a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el, köszönhetően a megfelelő előkészítésnek és – nem utolsósorban – az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közti kiváló személyes kapcsolatnak.

Orbán Viktor és a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el Washingtonban
Orbán Viktor és a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el Washingtonban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kétségtelenül a legfontosabb eredmény, hogy Magyarország időbeli korlát nélküli és teljes felmentést kapott az amerikai elnöktől a szankciók alól. Ennek jelentőségét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világította meg, amikor úgy fogalmazott: – A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna.

A miniszterelnök elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaárak háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter az álhírgyártóknak is üzent:

Mindenki, aki ez ellen dolgozott, mindenki, aki most azt próbálja sugallani, hogy ez nem történt meg vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, rosszakarója. Olyan ez, mint szokták mondani, a sportpályán mindenkiről kiderül, hogy milyen a személyisége. Kiderült, hogy ki az, aki Magyarországért, a magyar emberekért dolgozik, és ki az, akinek annál jobb, minél rosszabb a magyar embereknek

– reagált a tárcavezető arra, hogy a baloldali média igyekszik a megállapodást úgy beállítani, hogy az csak egy évre szól.

Ezt a magyar delegációnak a brüsszeli ellenszél dacára sikerült elérnie, miután Trump elfogadta az érvelésüket, hogy Magyarország földrajzi helyzete, a tengerpart és ebből adódóan a kikötők hiánya, valamint a csővezetékek kiépítettsége nem teszi lehetővé az orosz energiahordozókról való teljes leválást.

A brüsszeli nyomásgyakorlás és az esetleges külső spekulációk kivédésére is sikerült megegyezést elérni az amerikai féllel. Magyarország egyfajta pénzügyi védőernyőt kapott. Orbán Balázs szerint az intézkedés célja Magyarország gazdasági stabilitásának megőrzése és a magyar családok életszínvonalának védelme, amit Brüsszelben és a Tisza Pártban nyilvánvalóan nehezen viselnek.

Az energiabiztonság szempontjából nagy jelentősége van annak is, hogy a Paks II beruházás is mentesült a szankciók alól, a Westinghouse-zal kötött megállapodás révén pedig sikerült diverzifikálni és ezzel biztosabbá tenni a fűtőelem-ellátást. Szintén komoly lehetőségeket rejt a kis moduláris reaktor technológia átvétele. Az atomenergia terén kibontakozó együttműködés így szintén hozzájárul az energiabiztonság megteremtéséhez, ezáltal az rezsiárak alacsonyan tartásához.

Az energia kérdése mellett fontos szeletét képviselték a tárgyalásoknak a stratégiai együttműködések és a befektetésekkel kapcsolatos megegyezések, amelyek a munkahelyteremtés szempontjából hozhatnak sokat Magyarország számára. Az pedig, hogy a magyar cégeknek is megnyílik a részvétel lehetősége az amerikai űrprojektekben, óriási potenciállal kecsegtet.

Kiemelt téma volt a washingtoni tárgyalás során az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése, amelynek kapcsán Donald Trump kiemelte Orbán Viktor tapasztalatát, amely szerinte fontos a béke megteremtéséhez. Az amerikai elnök azt is megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a békecsúcs budapesti megrendezése iránt, mint mondta, a helyszín biztos, az időpontban és a tűzszünet feltételeiben kell megállapodni Oroszországgal.

Abban, hogy a találkozó ennyire eredményes volt, komoly szerepe van az Orbán Viktor és Donald Trump közti kölcsönös tiszteletnek és kiváló személyes viszonynak. Trump kifejezte elismerését a magyar kormányfő munkája iránt, és példaképként állította Orbán Viktort az illegális migrációt erőltető és háborúpárti európai vezetők elé, hozzátéve, hogy a magyar miniszterelnök több tiszteletet érdemelne Brüsszelben. Az amerikai elnök egyúttal kifejezte támogatását Orbán Viktornak a közelgő választáson.

A fentiek fényében nem csoda, hogy Brüsszel, Ukrajna és az őket kiszolgáló Magyar Péter szemében is szálka a washingtoni siker, és minden módon igyekeznek kisebbíteni a jelentőségét, de ők sem tagadhatják el Orbán Viktor diplomáciai teljesítményét, ahogy ezt több baloldali hírportál szájhúzva bár, de el is ismerte. Brüsszel továbbra is minden eszközzel igyekszik leválasztani Magyarországot az orosz energiahordozókról, a kormány azonban továbbra is a magyar emberek érdekeit és a rezsicsökkentés megvédését tartja szem előtt.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

