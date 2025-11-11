Történelmi jelentőségű volt a washingtoni csúcs

Valóra vált a washingtoni tárgyalás során az az ígéret, hogy aranykor kezdődik a magyar–amerikai kapcsolatokban. Nem túlzás, hogy a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el, köszönhetően a megfelelő előkészítésnek és – nem utolsósorban – az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közti kiváló személyes kapcsolatnak.

Orbán Viktor és a magyar delegáció történelmi jelentőségű eredményeket ért el Washingtonban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kétségtelenül a legfontosabb eredmény, hogy Magyarország időbeli korlát nélküli és teljes felmentést kapott az amerikai elnöktől a szankciók alól. Ennek jelentőségét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világította meg, amikor úgy fogalmazott: – A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna.