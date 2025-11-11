Szerdán kormányülés lesz, kezdődik a Washingtonban kötött megállapodások végrehajtása

„Délelőtt podcast. 17 órától adásban. Rónai Egon” – emlékeztetett a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzésében kitért arra is, az amerikai út fantasztikus eredményekkel járt: hazánk pénzügyi védőpajzsot kapott a spekulatív gazdasági és politikai támadásokkal szemben. „Brüsszel ilyen terveinek kampó. Maradnak Európa legalacsonyabb energiaárai, marad a rezsicsökkentés. Együttműködés a nukleáris, a védelmi és az űripar területén. Ez a jövő” – szögezte le.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Felhívta a figyelmet arra is, hogy holnap kormányülés lesz, amelyre a kormánytagok már ma délután készülődni kezdenek. „Megkezdjük az amerikai megállapodások végrehajtását. Minden vállalásunkat teljesítjük. Mindent, amit 2022-ben vállaltam. Akkor is, ha emelni kell a bankok adóját. Ez a jobboldal gazdaságpolitikája. A baloldal az emberek adóját akarja emelni” – emelte ki, majd hozzátette: a baloldal a Tisza-adóval és a nyugdíjadóval elvenné a pénzt az emberektől.

„Mi a családi adókedvezmény megduplázásával, az édesanyák adómentességével, a rezsicsökkentés megvédésével, a hathavi fegyverpénzzel, az időseknek járó élelmiszer-utalványokkal és a 14. havi nyugdíj előkészítésével a pénzt a családoknál hagyjuk. Ez a különbség. Ez a szuverenista nemzeti politika. A többi csak mese”– zárta bejegyzését a kormányfő.