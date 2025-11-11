Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Trump-Orbán-csúcsOrbán Viktorkormányülés

Szerdán kormányülés lesz, kezdődik a Washingtonban kötött megállapodások végrehajtása

Újabb bejegyzést tett közzé a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor bejelentette, szerdán kormányülés lesz, ahol elkezdik az amerikai megállapodások végrehajtását. Posztjában kitért többek között a washingtoni találkozó eredményeire, Brüsszel hazánkkal kapcsoaltos terveire és arra, hogy ezzel szemben mit fog végrehajtani a kormány.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Délelőtt podcast. 17 órától adásban. Rónai Egon” – emlékeztetett a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzésében kitért arra is, az amerikai út fantasztikus eredményekkel járt: hazánk pénzügyi védőpajzsot kapott a spekulatív gazdasági és politikai támadásokkal szemben. „Brüsszel ilyen terveinek kampó. Maradnak Európa legalacsonyabb energiaárai, marad a rezsicsökkentés. Együttműködés a nukleáris, a védelmi és az űripar területén. Ez a jövő” – szögezte le.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Felhívta a figyelmet arra is, hogy holnap kormányülés lesz, amelyre a kormánytagok már ma délután készülődni kezdenek. „Megkezdjük az amerikai megállapodások végrehajtását. Minden vállalásunkat teljesítjük. Mindent, amit 2022-ben vállaltam. Akkor is, ha emelni kell a bankok adóját. Ez a jobboldal gazdaságpolitikája. A baloldal az emberek adóját akarja emelni” – emelte ki, majd hozzátette: a baloldal a Tisza-adóval és a nyugdíjadóval elvenné a pénzt az emberektől.

„Mi a családi adókedvezmény megduplázásával, az édesanyák adómentességével, a rezsicsökkentés megvédésével, a hathavi fegyverpénzzel, az időseknek járó élelmiszer-utalványokkal és a 14. havi nyugdíj előkészítésével a pénzt a családoknál hagyjuk. Ez a különbség. Ez a szuverenista nemzeti politika. A többi csak mese”– zárta bejegyzését a kormányfő.

 

Borítókép: Jelenet egy korábbi kormányülésről (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.