Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

nyugdíjadóTisza Párt

Itt vannak a számok: ennyivel csökkennek a nyugdíjak, ha tényleg megadóztatják őket!

Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. A Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó nem először áll elő drasztikus elképzelésekkel. Egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 8:37
Sokat vesztenének a nyugdíjasok, ha a Tisza Párt megadóztatná a juttatást Fotó: MTI/ Bruzák Noémi Forrás:
Elkészült a pontos számítsa annak, hogy mekkora csökkenést okozna a nyugdíjak megadóztatása, amelynek lehetőségét most frissen a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó-szakértő vetette fel. Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, ugyanakkor azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az sem derült ki, hogy mi ért a „legmagasabb vagy magasabb nyugdíjakon”.

A Világgazdasg cikke emlékeztetett: ő egyébként nem először áll elő drasztikus elképzelésekkel. Egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. 

Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel. De a 13. havi nyugdíj „egységesítését”, vagyis az átlagnyugdíj ötletét is felvázolta.

Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. „Először nyerjük meg a választásokat” – fogalmazott. A riporter ekkor kérdezett vissza, hogy ezek szerint Tisza-szimpatizáns-e, mire a közgazdász elismerte, hogy igen.

Egyelőre tehát annyi ismert, hogy akár 20 százalékos adó is elképzelhető a nyugdíjak esetében. Hogy pontosan mekkora összegtől, arra egyelőre nincs utalás. Ugyanakkor adja magát a kérdés, hogy mégis mennyivel csökkennének a nyugdíjak egy ilyen lépéssel?

Ehhez most elkészült egy forintra pontos számítás, ami azt mutatja meg, hogy a legrosszabb forgatókönyv – tehát a most ismert legmagasabb adókulcs bevezetése –, 

  • mit okozna az egyes nyugdíjsávokban,
  • mennyivel csökkentené a havi, illetve az éves nyugdíj összegét,
  • mekkora lenne a nyugdíjasok vesztesége.

     
Jelentősen csökkenének a nyugdíjak az adóztatással Forrás: VG

Látható, hogy már havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a járandóság, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne. Ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent. A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer, a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer, az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint, amit elbukna a nyugdíjas. Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy 2,5 millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan. Nem véletlen, hogy az ügyben Orbán Viktor is azonnal megszólalt és megüzente: el a kezekkel a nyugdíjaktól!


 

