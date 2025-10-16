Bizony megsarcolná a Tisza a nyugdíjakat: itt az újabb bizonyíték + videó

Újabb beszédes bizonyíték látott napvilágot arról, hogy a Tisza Párt hozzányúlna a jelenlegi nyugdíjrendzserhez – a felvételt, amelyben Simonovits András, Magyar Péter pártjának nyugdíjszakértője nyilatkozik az az ATV-nek, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé a Facebook-oldalán.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 6-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

–Az alapvető iránnyal egyetértek, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Először nyerjük meg a választást

– fogalmazott a tiszás szakértő, akinek szavai szinte szóról szóra megegyeznek Tarr Zoltán elhíresült kijelentésével.

Ön ezek szerint a Tiszának fog szurkolni?

– kérdezett vissza a műsorvezető, Szőlősi Györgyi.

Újból elhangzott a Tisza-szlogen: Először nyerjük meg a választást! Utána mindent lehet

– írta a felvételhez Orbán Balázs.

Megírtuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.

Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott – jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. – El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!

– tette hozzá a kormányfő.

Borítókép: Simonovits András (Forrás: Ellenpont)