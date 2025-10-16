Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Orbán BalázsnyugdíjszakértőTisza PártOrbán ViktorSimonovits Andrásnyugdíj

Bizony megsarcolná a Tisza a nyugdíjakat: itt az újabb bizonyíték + videó

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán tett közzé videót, amelyben Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője nyilatkozik az ATV-nek a tiszás tervekről. Újból elhangzott a Tisza-szlogen: Először nyerjük meg a választást, utána mindent lehet! – kommentálta az elhangzottakat Orbán Balázs.

Újabb beszédes bizonyíték látott napvilágot arról, hogy a Tisza Párt hozzányúlna a jelenlegi nyugdíjrendzserhez – a felvételt, amelyben Simonovits András, Magyar Péter pártjának nyugdíjszakértője nyilatkozik az az ATV-nek, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé a Facebook-oldalán. 

Budapest, 2025. október 6. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 6-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

–Az alapvető iránnyal egyetértek, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Először nyerjük meg a választást 

– fogalmazott a tiszás szakértő, akinek szavai szinte szóról szóra megegyeznek Tarr Zoltán elhíresült kijelentésével

Ön ezek szerint a Tiszának fog szurkolni?

 – kérdezett vissza a műsorvezető, Szőlősi Györgyi. 

Újból elhangzott a Tisza-szlogen: Először nyerjük meg a választást! Utána mindent lehet

– írta a felvételhez Orbán Balázs. 

Megírtuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.

Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott – jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. – El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!

– tette hozzá a kormányfő.  

Borítókép: Simonovits András (Forrás: Ellenpont)

 


