Bizony megsarcolná a Tisza a nyugdíjakat: itt az újabb bizonyíték + videó

Újabb beszédes bizonyíték látott napvilágot arról, hogy a Tisza Párt hozzányúlna a jelenlegi nyugdíjrendzserhez – a felvételt, amelyben Simonovits András, Magyar Péter pártjának nyugdíjszakértője nyilatkozik az az ATV-nek, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé a Facebook-oldalán.
–Az alapvető iránnyal egyetértek, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.
Először nyerjük meg a választást
– fogalmazott a tiszás szakértő, akinek szavai szinte szóról szóra megegyeznek Tarr Zoltán elhíresült kijelentésével.
Ön ezek szerint a Tiszának fog szurkolni?
– kérdezett vissza a műsorvezető, Szőlősi Györgyi.
Újból elhangzott a Tisza-szlogen: Először nyerjük meg a választást! Utána mindent lehet
– írta a felvételhez Orbán Balázs.
Megírtuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.
Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott – jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. – El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!
– tette hozzá a kormányfő.
Borítókép: Simonovits András (Forrás: Ellenpont)