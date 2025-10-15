Bokros LajosminiszterelnökTisza PártOrbán Viktor

Orbán Viktor: A baloldal régi mániája, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni

El a kezekkel a nyugdíjaktól! – üzent a baloldalnak a miniszterelnök.

2025. 10. 15.
Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni. 

– Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott – jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. – El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell! – zárta rövidre Orbán Viktor. 

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

