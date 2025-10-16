idezojelek
A Helyzet

Nyugdíjsarc a Tiszától

Az úgynevezett független közvélemény-kutatók szerint csak úgy hasít a Tisza Párt.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
tiszásszámontartcélkeresztédesanya 2025. 10. 16. 4:57
Fotó: Hatlaczki Balázs

Nem lehet evvel a Tisza Párttal bírni: csak úgy ontják magukból a választócsalogatónál választócsalogatóbb javaslatokat, úgyhogy nehéz lesz a kormánypártoknak felvenni velük a versenyt. Egyik szekértoló szakértőjük azzal a nagy ívű lakosságdédelgető gondolattal állt elő, hogy a túl magas nyugellátásban részesülőket meg lehetne adóztatni. 

Persze mielőtt azzal replikázna bárki csalódottan, hogy á, nem is olyan jó hír ez, mivel csak a tehetősebbek részesülnének a juttatáskurtítás örömeiben, sietve szögezzük le: az illető közgazdász arról nem tett említést, hogy mi számítana egy leendő balos tiszás kormány alatt magasnak.

Vagyis a szektapárt fogyatkozó létszámú, ám még kitartó szimpatizánsai reménykedhetnek, hogy ők is a degresszió varázsszóval emlegetett nyugdíjcsökkentett körhöz fognak tartozni már most, vagy a későbbiek folyamán. Ők se csüggedjenek, mert feltehetően a templom egere kategóriánál egy fokkal módosabbak is az adóköteles kategóriába esnének a végén, ha a baloldali hatalmi vágyak beteljesülnének.
Simonovits Andrásnak hívják ezt a nadrágszíjmeghúzási szakértőt, ám igazság szerint mindegy itt a név, hisz a választók vágybeli és a választások utáni megrövidítésének olyan kavalkádjával van dolgunk, hogy szinte lehetetlen számontartani, kitől, melyik Tisza párti tudóstól és milyen számban érkeznek a degresszív, lakosságzabolázó elképzelések. Bod Péter Ákostól Surányi Györgyön, Petschnig Mária Zitán keresztül Kincses Gyuláig dúskálni lehet az egymást túllicitálóan fantáziadús, titokban kifundált restrikciós tervezetekben. A 13. havi nyugdíj éppúgy a tiszás szakértők célkeresztjébe került, mint a rezsicsökkentés, s már alig várják, hogy adót lehessen emelni a többkulcsos adó bevezetésének ürügyén, megszüntethessék az édesanyák és a fiatalok adómentességét, s ismét tető alá hozhassák a vizitdíjat, a kórházi ágyszámcsökkentést, az intézménybezárásokról nem is beszélve. 

Az egyszerű állampolgár kapkodja a fejét, s a bőség zavarával küzd a sarcolási tervek valóságos eldorádója hallatán.

Ezek a szakzsenik nincsenek elrugaszkodva a realitások talajától és maguk is hangsúlyozzák, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, s csak utána lehet a rengeteg ínycsiklandó leépítési receptet rázúdítani a lakosságra. Néha hozzáteszik cinkos kacsintással, hogy addig nem tanácsos beszélni róluk, mert a bukta lehet a fő étek a menülapon. Szerintünk azonban kishitűek. Ahogy a szektavezér, Magyar Péter is az, aki most is fel fogja mondani a leckét, miszerint ezek a nyugdíjas- és lakosság­üldöző ideák nem is pártjuk nem létező programját tükrözik, s aljas rágalom az ilyen rosszindulatú beállítás. Őszintén mondjuk: nem értjük ezt az alaptalan kishitűséget. Az úgynevezett független közvélemény-kutatók szerint csak úgy hasít a Tisza Párt, amiből az látszik, hogy az emberek áhítják a megszorításokat. 

Vagy mégsem bízik ezekben a külföldről kommandírozott kincstári felmérő cégekben? És ő is a szakmailag korrekt, nem külföldről finanszírozott intézeteknek hisz, amelyek demagóg módon a kormánypártok előnyét jelzik?


Ejnye, nem szép dolog letagadni a segítő buzgalmakat, pláne a saját szakértőket. Az emberek többsége úgyis pontosan tudja, hogy ezt az elfuserált illuzionista pártot brüsszeli, illetve amerikai baloldali boszorkánykonyhákban kotyvasztották össze. Így a csodálatos megszorításreceptúrák is tőlük származnak. A balos szavazók pedig akkor sem maradnak hoppon, ha pártjuk nem győz jövőre. Önkéntes alapon akár több adót is fizethetnek majd és lemondhatnak még a rezsicsökkentésről is.
 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojeleknemzet

Mindennapi partraszállások

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Patrióták a célkeresztben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péternek befellegzett, váratlan helyről pofozták fel

Csépányi Balázs avatarja

Vérlázító arroganciája kiverte a biztosítékot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu