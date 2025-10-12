gazdaságTisza Pártgazdaságpolitika

Hatalmas a tét, a Tisza Párt egy bukott korszak irányába tolná a gazdaságot

Jelentős fordulatot hozott a kormány 2010-től elindított gazdaságpolitikája. A sorba illeszkednek a legújabb adócsökkenések és a kedvezményes fix 3 százalékos hitelek is, melyekkel szemben teljesen más lépésekkel állna elő a Tisza Párt. A jövő évi választások tétje hatalmas.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 11:32
Magyar Péter Tisza Pártja olyan gazdaságpolitikával készül, amely 2010 előtt már megbukott Fotó: Havran Zoltán
Az Orbán-kormány olyan jelentős intézkedéseket hozott az elmúlt hónapokban, amelyek illeszkednek az 2010 óta működtetett gazdaságpolitikába. A kormány a kezdetektől kiállt a családok megsegítése, a vállalkozások erősítése és az adók csökkentése mellett. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a minap arról beszélt, hogy a kormány novemberben tervezi elfogadni az új, átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adó csökkentését és más, a vállalkozásokat segítő intézkedéseket.

Mindezt azért, mert a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását is bővíteni, ezt szolgája a négy plusz egy lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. 

A cél, hogy a vállalkozásoknak kiszámítható, kedvező forráskörnyezetet biztosítsanak, ezzel ösztönözve a beruházásokat és a gazdasági növekedést.

 

Adócsökkentéstől a fix 3 százalékos hitelig

A program része a vállalkozásoknak kidolgozott adócsökkentési csomag, amely a szociális hozzájárulási adó (szocho) mérséklésén túl kiterjedhet az alanyi áfamentesség értékhatárának többlépcsős emelésére, a kisvállalati adó (kiva) feltételeinek kedvezőbbé tételére, valamint egyéb adó- és adminisztrációs terhek csökkentésére. Emellett tervezik az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának növelését is.

Érdemes itt megemlíteni, hogy a kormány a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteleinek kamatait is 3 százalékra csökkentette. A hitelek sok mindenre felhasználhatók, ezzel nemcsak a vállalkozások, hanem az egész gazdaság is jól jár. 

Mindezek mellett a kormány Európa legnagyobb adócsökkentését hajtja végre, hiszen megemelték a családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé vált, nem utolsósorban pedig a háromgyermekes édesanyáknak többé nem kell fizetniük személyi jövedelemadót. A kormány a nyugdíjasokról sem feledkezik meg, a nyugdíjkorrekció segít megőrizni a juttatás értékállóságát, míg az érintett korosztály élelmiszer-utalványt is kapott. 

Tisza Párt
Mindenkinek fájna a Tisza Párt gazdaságpolitikája. Forrás: Facebook/Nagy Márton

 

Hatalmas a tét, visszatérhet a kudarcokkal teli időszak

A fenti intézkedések hűen tükrözik a kormány politikáját, amely több területen hozott jelentős fordulatot a 2010 előtti időszakhoz képest. Ez azért sem árt elfelejteni, mert a Tisza Párt kiszivárgó programja azt mutatja, hogy Magyar Péterék esetleges kormányra kerülése visszavinné hazánkat a kudarcokkal teli időszakba. Ma nálunk olyan adórendszer működik, amely nemzetközi összevetésben is versenyképes. A Tisza Párt véget vetne az egykulcsos személyi jövedelemadónak, a változás legnagyobb vesztese pedig éppen az erősödő középosztály lenne. Ha ez megtörténne, akkor újra elkezdődne az ország leszakadása. 

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei alapján csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani adószint. Ennek kapcsán Tarr Zoltán kijelentései is borzolták a kedélyeket, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője ugyanis azt mondta:

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

 A Magyar Nemzet arról is beszámolt már, hogy a Tisza Párt nemcsak a magánszemélyek jövedelemét terhelné a jelenlegi 15 százalék helyett jelentősen magasabb adókkal, hanem a vállalkozások, Európában egyedülállóan alacsony, kilencszázalékos társasági adóját is 25 százalékra emelnék. A szóban forgó tervek nemcsak a választópolgárok felháborodását váltották ki, hanem – ahogyan arra több elemzőközpont is rámutatott – Magyarország versenyképességének romlását és vállalkozások tömegének kivonulását, leépítéseket és exportcsökkenést is eredményeznének.

 

 

 

 

 

 

